Правительство ХМАО активизировало поиск замены мэра Нижневартовска Кощенко

Мэру Нижневартовска прочат отставку после выборов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти ХМАО активизировали поиск замены мэру Нижневартовска Дмитрию Кощенко. Источники URA.RU в окружном политбомонде заявляют, что градоначальник, вероятно, покинет пост после выборов президента.

«В округе говорят о шорт-листе кандидатов на смену главы города. Главное требование — чтобы новый глава устраивал югорские власти и не конфликтовал с местными элитами. В фавориты прочат топ-чиновника из соседнего с Нижневартовском муниципалитета, хорошо зарекомендовавшего себя перед губернатором. И говорят, что такая кандидатура уже найдена, хотя до окончательных согласований еще далеко», — сообщает инсайдер.

Источник назвал предполагаемых кандидатов на пост мэра, однако попросил не раскрывать их данные. Предполагаемый фаворит не ответил на звонок журналиста агентства. Однако сразу несколько инсайдеров в окружном и местном политбомонде сообщили, что также слышали о скорой отставке Кощенко. «Ранее предполагалось, что градоначальник покинет пост после выборов губернатора Тюменской области, однако с учетом более крупной избирательной кампании менять главу второго по численности муниципалитета не имело смысла», — поделился один из собеседников агентства.

В департаменте внутренней политики подтвердить информацию на момент публикации не удалось. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало об уходе с поста вице-мэра Нижневартовска Николая Лукаша, который стал шестым уволившимся замом Кощенко. Это осложнило выполнение ряда ключевых показателей, поскольку уволившийся чиновник долгие годы был негласным первым замом, курировал выборы и вопросы, связанные с СВО.