Пермяка, который душил свою бывшую девушку и поджег ее дом, оставили на свободе

Пермяку, который напал на свою бывшую девушку, а потом поджег ее дом, вынесли приговор. Пермский районный суд оставил преступника на свободе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
«После расставания со своей девушкой пермяк затаил на нее обиду. Он пришел к ее дачному дому, облил дверь горючей жидкостью и поджег зажигалкой. Установлено также, что ранее он напал на свою возлюбленную, душил ее полотенцем, а потом облил легковоспламеняющейся жидкостью», — рассказали в пресс-службе полиции.
Пермский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении поджигателя и признал его виновным. Мужчине назначено ограничение свободы на год и два месяца.
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