09 января 2024

Пермяка, который душил свою бывшую девушку и поджег ее дом, оставили на свободе

© Служба новостей «URA.RU»
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Насилие и педофилия. Клипарт. Курган, насилие, домашнее насилие, бытовое убийство, удушье
Мужчина признан виновным в преступлениях, но останется на свободе Фото:

Пермяку, который напал на свою бывшую девушку, а потом поджег ее дом, вынесли приговор. Пермский районный суд оставил преступника на свободе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«После расставания со своей девушкой пермяк затаил на нее обиду. Он пришел к ее дачному дому, облил дверь горючей жидкостью и поджег зажигалкой. Установлено также, что ранее он напал на свою возлюбленную, душил ее полотенцем, а потом облил легковоспламеняющейся жидкостью», — рассказали в пресс-службе полиции.

Пермский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении поджигателя и признал его виновным. Мужчине назначено ограничение свободы на год и два месяца.

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Пермяку, который напал на свою бывшую девушку, а потом поджег ее дом, вынесли приговор. Пермский районный суд оставил преступника на свободе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «После расставания со своей девушкой пермяк затаил на нее обиду. Он пришел к ее дачному дому, облил дверь горючей жидкостью и поджег зажигалкой. Установлено также, что ранее он напал на свою возлюбленную, душил ее полотенцем, а потом облил легковоспламеняющейся жидкостью», — рассказали в пресс-службе полиции. Пермский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении поджигателя и признал его виновным. Мужчине назначено ограничение свободы на год и два месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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