Пермяка, который душил свою бывшую девушку и поджег ее дом, оставили на свободе

10 января 2024 в 11:29 Размер текста - 17 +

Мужчина признан виновным в преступлениях, но останется на свободе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермяку, который напал на свою бывшую девушку, а потом поджег ее дом, вынесли приговор. Пермский районный суд оставил преступника на свободе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «После расставания со своей девушкой пермяк затаил на нее обиду. Он пришел к ее дачному дому, облил дверь горючей жидкостью и поджег зажигалкой. Установлено также, что ранее он напал на свою возлюбленную, душил ее полотенцем, а потом облил легковоспламеняющейся жидкостью», — рассказали в пресс-службе полиции. Пермский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении поджигателя и признал его виновным. Мужчине назначено ограничение свободы на год и два месяца.

Пермяку, который напал на свою бывшую девушку, а потом поджег ее дом, вынесли приговор. Пермский районный суд оставил преступника на свободе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «После расставания со своей девушкой пермяк затаил на нее обиду. Он пришел к ее дачному дому, облил дверь горючей жидкостью и поджег зажигалкой. Установлено также, что ранее он напал на свою возлюбленную, душил ее полотенцем, а потом облил легковоспламеняющейся жидкостью», — рассказали в пресс-службе полиции. Пермский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении поджигателя и признал его виновным. Мужчине назначено ограничение свободы на год и два месяца.