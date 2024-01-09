В Пермском крае власти продают здание администрации крестьян

Пермские власти продают памятник архитектуры «Волостное правление» в Барде

10 января 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

Здание находится под охраной государства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Минимущества Пермского края выставило на торги памятник истории и культуры. Речь о здании, в котором в начале XX века размещалось волостное правление, состоявшее из зажиточных крестьян, выполнявших административные функции. Начальная цена аукциона — чуть более трех миллионов рублей. «Наименование объекта торгов — памятник истории и культуры „Правление волостное“ в селе Елпачиха Бардымского муниципального округа Пермского края. Является объектом культурного наследия регионального значения. Одноэтажное строение, реализуется путем продажи госимущества через аукцион. Обременения — охранные обязательства. Начальная стоимость — 3,08 млн рублей», — указано в конкурсном техзадании на сайте автоматизированной системы электронных торгов «Сбербанка». Специальное задание по образцовому проекту для волостного правления в селе Елпачиха было построено в 1912 году. В нем собиралось крестьянское самоуправление, которое занималось утверждением и распределением денежных расходов, продажей имущества крестьян по искам и другими административными делами. С 1918 года в здании размещался волостной совет крестьянских депутатов, сейчас там находится сельская врачебная амбулатория. Ранее URA.RU рассказывало, что в Чердынском городском округе Пермского края власти продают здание магазина, которое является частью архитектурного ансамбля «Усадьба купца Ремянникова». Он включен в реестр памятников истории и культуры РФ и находится под охраной государства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минимущества Пермского края выставило на торги памятник истории и культуры. Речь о здании, в котором в начале XX века размещалось волостное правление, состоявшее из зажиточных крестьян, выполнявших административные функции. Начальная цена аукциона — чуть более трех миллионов рублей. «Наименование объекта торгов — памятник истории и культуры „Правление волостное“ в селе Елпачиха Бардымского муниципального округа Пермского края. Является объектом культурного наследия регионального значения. Одноэтажное строение, реализуется путем продажи госимущества через аукцион. Обременения — охранные обязательства. Начальная стоимость — 3,08 млн рублей», — указано в конкурсном техзадании на сайте автоматизированной системы электронных торгов «Сбербанка». Специальное задание по образцовому проекту для волостного правления в селе Елпачиха было построено в 1912 году. В нем собиралось крестьянское самоуправление, которое занималось утверждением и распределением денежных расходов, продажей имущества крестьян по искам и другими административными делами. С 1918 года в здании размещался волостной совет крестьянских депутатов, сейчас там находится сельская врачебная амбулатория. Ранее URA.RU рассказывало, что в Чердынском городском округе Пермского края власти продают здание магазина, которое является частью архитектурного ансамбля «Усадьба купца Ремянникова». Он включен в реестр памятников истории и культуры РФ и находится под охраной государства.