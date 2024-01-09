В ХМАО «оживший» аккаунт покойного мэра взбудоражил жителей. Скрин

На странице мэра Мегиона опубликовали некролог через полгода после его смерти

10 января 2024 в 16:26 Размер текста - 17 +

На странице умершего мэра опубликовали некролог через полгода после смерти Фото: Анна Майорова © URA.RU Публикация в аккаунте покойного мэра Мегиона Олега Дейнеки взбудоражила жителей. Сразу после новогодних праздников на странице градоначальника «Вконтакте» впервые за полгода появился пост «Помним, скорбим». При этом, долгое время последней публикацией на стене было поздравление молодежи, а о смерти Дейнеки в его личном аккаунте вообще не сообщалось. Источник URA.RU в политическим истеблишменте округа сообщил, что родственникам пришлось публиковать некролог из-за новогодних поздравлений. «Оказывается, некоторые подписчики вообще были не в курсе того, что он умер, и продолжали отправлять в его адрес поздравления с Новым годом и Рождеством. Получившие ворох цифровых открыток родственники покойного были не в силах сообщать фолловерам о смерти Дейнеки и решили все же опубликовать некролог, чтобы ни у кого больше не было вопросов», — сообщает инсайдер. В пресс-службе администрации Мегиона подтвердили, что пароли от личной страницы Дейнеки остались у его семьи. «Просто никто не ожидал, что в праздники будет такой ажиотаж. Возможно, родные Олега Александровича впоследствии вообще удалят аккаунт, но пока он останется вот в таком закрытом формате», — уточнили в мэрии. Ранее URA.RU писало о том, что политэлиты ХМАО простились с умершим мэром Дейнекой в храме Мегиона. Он скончался в Израиле после продолжительной болезни. Родственникам пришлось опубликовать пост-некролог Фото: страница Олега Дейнеки «Вконтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Публикация в аккаунте покойного мэра Мегиона Олега Дейнеки взбудоражила жителей. Сразу после новогодних праздников на странице градоначальника «Вконтакте» впервые за полгода появился пост «Помним, скорбим». При этом, долгое время последней публикацией на стене было поздравление молодежи, а о смерти Дейнеки в его личном аккаунте вообще не сообщалось. Источник URA.RU в политическим истеблишменте округа сообщил, что родственникам пришлось публиковать некролог из-за новогодних поздравлений. «Оказывается, некоторые подписчики вообще были не в курсе того, что он умер, и продолжали отправлять в его адрес поздравления с Новым годом и Рождеством. Получившие ворох цифровых открыток родственники покойного были не в силах сообщать фолловерам о смерти Дейнеки и решили все же опубликовать некролог, чтобы ни у кого больше не было вопросов», — сообщает инсайдер. В пресс-службе администрации Мегиона подтвердили, что пароли от личной страницы Дейнеки остались у его семьи. «Просто никто не ожидал, что в праздники будет такой ажиотаж. Возможно, родные Олега Александровича впоследствии вообще удалят аккаунт, но пока он останется вот в таком закрытом формате», — уточнили в мэрии. Ранее URA.RU писало о том, что политэлиты ХМАО простились с умершим мэром Дейнекой в храме Мегиона. Он скончался в Израиле после продолжительной болезни.