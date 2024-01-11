ЦИК просит изменить закон о президентских выборах из-за кандидатов

ЦИК просит законодательно уточнить статус кандидата на президентских выборах

11 января 2024 в 14:07 Размер текста - 17 +

По словам Памфиловой, изменение закона нужно, чтобы понятие «кандидат» не использовалось раньше времени Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году ЦИК обратился к законодателям, чтобы уточнить статус кандидата на выборах в президенты России. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, нужно, чтобы понятие «кандидат» не использовалось раньше времени. «Сейчас выдвинулись, например, 33 человека, и они, даже не пройдя никаких стадий, предусмотренных законом, три раза чихнули и уже называют себя кандидатами», — заявила Памфилова во время заседания ЦИК . Она добавила, что такая мера нужна, чтобы понятие «кандидата» не использовалось преждевременно. Если человек претендует на данный статус, то он должен осуществить все процедуры в соответствии с законом, которые связаны с выдвижением на выборы. Ранее Памфилова на заседании ЦИК заявила о том, что за пост президента России борются 11 кандидатов. Восемь из них выдвинулись от политических партий, а трое — самовыдвиженцы. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев добавил, что остальные 30 кандидатов не дошли до этого этапа.

ЦИК обратился к законодателям, чтобы уточнить статус кандидата на выборах в президенты России. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, нужно, чтобы понятие «кандидат» не использовалось раньше времени. «Сейчас выдвинулись, например, 33 человека, и они, даже не пройдя никаких стадий, предусмотренных законом, три раза чихнули и уже называют себя кандидатами», — заявила Памфилова во время заседания ЦИК. Она добавила, что такая мера нужна, чтобы понятие «кандидата» не использовалось преждевременно. Если человек претендует на данный статус, то он должен осуществить все процедуры в соответствии с законом, которые связаны с выдвижением на выборы. Ранее Памфилова на заседании ЦИК заявила о том, что за пост президента России борются 11 кандидатов. Восемь из них выдвинулись от политических партий, а трое — самовыдвиженцы. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев добавил, что остальные 30 кандидатов не дошли до этого этапа.