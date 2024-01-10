В «Столото» пояснили, сколько денег получит на руки миллионер из ХМАО

Житель ХМАО, который выиграл миллион рублей в новогодней лотерее, после вычета налогов получит на руки 870 тысяч рублей. Такую сумму назвали URA.RU в пресс-службе «Столото».
«Выигрыш в государственную лотерею приравнивается к обычному доходу физического лица и облагается соответствующим налогом в зависимости от суммы приза. Любые выигрыши от 4 000 рублей до 5 000 000 рублей включительно облагаются налоговой ставкой в 13%. Выигравшие по итогам розыгрыша 1 миллион рублей за вычетом налога, получат по 870 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе.
Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО выиграл миллион рублей в новогодней лотерее. Однако победитель пока что не обратился за своим выигрышем.
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