10 января 2024

В «Столото» пояснили, сколько денег получит на руки миллионер из ХМАО

Житель ХМАО, выигравший новогодний миллион, отдаст 130 тысяч рублей на налоги
© Служба новостей «URA.RU»
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Житель ХМАО, выигравший миллион рублей в лотерее, получит 870 тысяч рублей на руки Фото:

Житель ХМАО, который выиграл миллион рублей в новогодней лотерее, после вычета налогов получит на руки 870 тысяч рублей. Такую сумму назвали URA.RU в пресс-службе «Столото».

«Выигрыш в государственную лотерею приравнивается к обычному доходу физического лица и облагается соответствующим налогом в зависимости от суммы приза. Любые выигрыши от 4 000 рублей до 5 000 000 рублей включительно облагаются налоговой ставкой в 13%. Выигравшие по итогам розыгрыша 1 миллион рублей за вычетом налога, получат по 870 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО выиграл миллион рублей в новогодней лотерее. Однако победитель пока что не обратился за своим выигрышем.

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Житель ХМАО, который выиграл миллион рублей в новогодней лотерее, после вычета налогов получит на руки 870 тысяч рублей. Такую сумму назвали URA.RU в пресс-службе «Столото». «Выигрыш в государственную лотерею приравнивается к обычному доходу физического лица и облагается соответствующим налогом в зависимости от суммы приза. Любые выигрыши от 4 000 рублей до 5 000 000 рублей включительно облагаются налоговой ставкой в 13%. Выигравшие по итогам розыгрыша 1 миллион рублей за вычетом налога, получат по 870 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО выиграл миллион рублей в новогодней лотерее. Однако победитель пока что не обратился за своим выигрышем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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