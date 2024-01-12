12 января 2024

В России жилищные услуги за 2023 год подорожали на 8,11%

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ЖКХ в России подорожало на 2,32% Фото:

Жилищные услуги в России в 2023 году подорожали на 8,11%, а ЖКХ на 2,32%. Об этом сообщает Росстат.

«Индексы цен и тарифов на отдельные группы и виды услуг: жилищные (без аренды квартиру частных лиц) от декабря 2022 года к декабрю 2023 года на 8,11%. Услуги организаций ЖКХ, оказываемые населению от декабря 2022 года к декабрю 2023 года на 2,32%», — написано в документе, опубликованном Росстатом.

Рост индексов цен и тарифов на коммунальные услуги в 2023 году по сравнению с 2022 годом составил 0,03%. Следующая индексация коммунальных тарифов произойдет 1 июля 2024 года.

Жилищно-коммунальные услуги в 2024 году подорожают в среднем на 10% по стране из-за инфляции и отсутствия индексации в прошлом году. Таких двухзначных темпов роста не было последние 10 лет, передает телеканал 360.

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Жилищные услуги в России в 2023 году подорожали на 8,11%, а ЖКХ на 2,32%. Об этом сообщает Росстат. «Индексы цен и тарифов на отдельные группы и виды услуг: жилищные (без аренды квартиру частных лиц) от декабря 2022 года к декабрю 2023 года на 8,11%. Услуги организаций ЖКХ, оказываемые населению от декабря 2022 года к декабрю 2023 года на 2,32%», — написано в документе, опубликованном Росстатом. Рост индексов цен и тарифов на коммунальные услуги в 2023 году по сравнению с 2022 годом составил 0,03%. Следующая индексация коммунальных тарифов произойдет 1 июля 2024 года. Жилищно-коммунальные услуги в 2024 году подорожают в среднем на 10% по стране из-за инфляции и отсутствия индексации в прошлом году. Таких двухзначных темпов роста не было последние 10 лет, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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