В России жилищные услуги за 2023 год подорожали на 8,11%

Жилищные услуги в России в 2023 году подорожали на 8,11%, а ЖКХ на 2,32%. Об этом сообщает Росстат.
«Индексы цен и тарифов на отдельные группы и виды услуг: жилищные (без аренды квартиру частных лиц) от декабря 2022 года к декабрю 2023 года на 8,11%. Услуги организаций ЖКХ, оказываемые населению от декабря 2022 года к декабрю 2023 года на 2,32%», — написано в документе, опубликованном Росстатом.
Рост индексов цен и тарифов на коммунальные услуги в 2023 году по сравнению с 2022 годом составил 0,03%. Следующая индексация коммунальных тарифов произойдет 1 июля 2024 года.
Жилищно-коммунальные услуги в 2024 году подорожают в среднем на 10% по стране из-за инфляции и отсутствия индексации в прошлом году. Таких двухзначных темпов роста не было последние 10 лет, передает телеканал 360.
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