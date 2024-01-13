ВС РФ поразили президентскую бригаду ВСУ в ДНР: карта СВО на Украине 13 января

Российские войска нанесли огневое поражение президентской бригаде ВСУ близ пунктов Богдановка и Новгородское в ДНР. Также армия России остановила попытки переправы украинских войск на левый берег Днепра. Ход специальной военной операции на Украине и карта боевых действий — в материале URA.RU.
Донецкое направление
Военные группировки ВС РФ «Юг» поразили президентскую бригаду ВСУ близ населенных пунктов Богдановка и Новгородское. На этом же участке был нанесен удар механизированной и горно-штурмовой украинским бригадам, сообщили в Минобороны.
Российские войска также нанесли удары по украинским опорным пунктам. Всего на донецком направлении было отражено четыре атаки противника.
Помимо этого, около поселка Степового продолжаются бои. В это же время российские бойцы продвигаются у населенного пункта Георгиевка.
Херсонское направление
Военнослужащие РФ остановили попытки украинских ДРГ переправиться на левый берег Днепра. Также нанесено огневое поражение живой силе и технике противника близ пунктов Михайловка, Тягинка, Ивановка, Саблуковка и Качкаровка.
Подразделение FPV-дронов группировки войск «Днепр» уничтожило живую силу противника на правом берегу Днепра. На этом участке было ликвидировано около отделения пехоты ВСУ.
Запорожское направление
Продолжаются бои в районе поселка Работино. Также российские военные контратаковали позиции ВСУ в районе Вербового.
Сватово-Кременное направление
Ведутся встречные бои около Синьковки. Российские войска атаковали украинские позиции близ Ямполовки и Макеевки.
Купянское направление
Российские минометчики сорвали ротацию противника. В Минобороны РФ уточнили, что движение колонны украинской бронетехники было выявлено с помощью расчетов беспилотников.
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