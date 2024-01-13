ВС РФ поразили президентскую бригаду ВСУ в ДНР: карта СВО на Украине 13 января

Армия России разгромила президентскую бригаду ВСУ под Донецком
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Учения на Чебаркульском полигоне. Архив. Челябинск., вертолет, учения, армия, войска, оружие, вооружение, война, спецоперация, боевое слаживание
Армия России нанесла удары по бригадам ВСУ на донецком направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска нанесли огневое поражение президентской бригаде ВСУ близ пунктов Богдановка и Новгородское в ДНР. Также армия России остановила попытки переправы украинских войск на левый берег Днепра. Ход специальной военной операции на Украине и карта боевых действий — в материале URA.RU.

Донецкое направление

Военные группировки ВС РФ «Юг» поразили президентскую бригаду ВСУ близ населенных пунктов Богдановка и Новгородское. На этом же участке был нанесен удар механизированной и горно-штурмовой украинским бригадам, сообщили в Минобороны.

Российские войска также нанесли удары по украинским опорным пунктам. Всего на донецком направлении было отражено четыре атаки противника.

Помимо этого, около поселка Степового продолжаются бои. В это же время российские бойцы продвигаются у населенного пункта Георгиевка.

Херсонское направление

Военнослужащие РФ остановили попытки украинских ДРГ переправиться на левый берег Днепра. Также нанесено огневое поражение живой силе и технике противника близ пунктов Михайловка, Тягинка, Ивановка, Саблуковка и Качкаровка.

Подразделение FPV-дронов группировки войск «Днепр» уничтожило живую силу противника на правом берегу Днепра. На этом участке было ликвидировано около отделения пехоты ВСУ.

Запорожское направление

Продолжаются бои в районе поселка Работино. Также российские военные контратаковали позиции ВСУ в районе Вербового.

Сватово-Кременное направление

Ведутся встречные бои около Синьковки. Российские войска атаковали украинские позиции близ Ямполовки и Макеевки.

Купянское направление

Российские минометчики сорвали ротацию противника. В Минобороны РФ уточнили, что движение колонны украинской бронетехники было выявлено с помощью расчетов беспилотников.

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Российские войска нанесли огневое поражение президентской бригаде ВСУ близ пунктов Богдановка и Новгородское в ДНР. Также армия России остановила попытки переправы украинских войск на левый берег Днепра. Ход специальной военной операции на Украине и карта боевых действий — в материале URA.RU. Военные группировки ВС РФ «Юг» поразили президентскую бригаду ВСУ близ населенных пунктов Богдановка и Новгородское. На этом же участке был нанесен удар механизированной и горно-штурмовой украинским бригадам, сообщили в Минобороны. Российские войска также нанесли удары по украинским опорным пунктам. Всего на донецком направлении было отражено четыре атаки противника. Помимо этого, около поселка Степового продолжаются бои. В это же время российские бойцы продвигаются у населенного пункта Георгиевка. Военнослужащие РФ остановили попытки украинских ДРГ переправиться на левый берег Днепра. Также нанесено огневое поражение живой силе и технике противника близ пунктов Михайловка, Тягинка, Ивановка, Саблуковка и Качкаровка. Подразделение FPV-дронов группировки войск «Днепр» уничтожило живую силу противника на правом берегу Днепра. На этом участке было ликвидировано около отделения пехоты ВСУ. Продолжаются бои в районе поселка Работино. Также российские военные контратаковали позиции ВСУ в районе Вербового. Ведутся встречные бои около Синьковки. Российские войска атаковали украинские позиции близ Ямполовки и Макеевки. Российские минометчики сорвали ротацию противника. В Минобороны РФ уточнили, что движение колонны украинской бронетехники было выявлено с помощью расчетов беспилотников.
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