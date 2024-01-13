ВС РФ поразили президентскую бригаду ВСУ в ДНР: карта СВО на Украине 13 января

Армия России разгромила президентскую бригаду ВСУ под Донецком

13 января 2024 в 11:07 Размер текста - 17 +

Армия России нанесла удары по бригадам ВСУ на донецком направлении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска нанесли огневое поражение президентской бригаде ВСУ близ пунктов Богдановка и Новгородское в ДНР. Также армия России остановила попытки переправы украинских войск на левый берег Днепра. Ход специальной военной операции на Украине и карта боевых действий — в материале URA.RU. Донецкое направление Военные группировки ВС РФ «Юг» поразили президентскую бригаду ВСУ близ населенных пунктов Богдановка и Новгородское. На этом же участке был нанесен удар механизированной и горно-штурмовой украинским бригадам, сообщили в Минобороны. Российские войска также нанесли удары по украинским опорным пунктам. Всего на донецком направлении было отражено четыре атаки противника. Помимо этого, около поселка Степового продолжаются бои. В это же время российские бойцы продвигаются у населенного пункта Георгиевка. Херсонское направление Военнослужащие РФ остановили попытки украинских ДРГ переправиться на левый берег Днепра. Также нанесено огневое поражение живой силе и технике противника близ пунктов Михайловка, Тягинка, Ивановка, Саблуковка и Качкаровка. Подразделение FPV-дронов группировки войск «Днепр» уничтожило живую силу противника на правом берегу Днепра. На этом участке было ликвидировано около отделения пехоты ВСУ. Запорожское направление Продолжаются бои в районе поселка Работино. Также российские военные контратаковали позиции ВСУ в районе Вербового. Сватово-Кременное направление Ведутся встречные бои около Синьковки. Российские войска атаковали украинские позиции близ Ямполовки и Макеевки. Купянское направление Российские минометчики сорвали ротацию противника. В Минобороны РФ уточнили, что движение колонны украинской бронетехники было выявлено с помощью расчетов беспилотников. Фото: инфографика URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские войска нанесли огневое поражение президентской бригаде ВСУ близ пунктов Богдановка и Новгородское в ДНР. Также армия России остановила попытки переправы украинских войск на левый берег Днепра. Ход специальной военной операции на Украине и карта боевых действий — в материале URA.RU. Военные группировки ВС РФ «Юг» поразили президентскую бригаду ВСУ близ населенных пунктов Богдановка и Новгородское. На этом же участке был нанесен удар механизированной и горно-штурмовой украинским бригадам, сообщили в Минобороны. Российские войска также нанесли удары по украинским опорным пунктам. Всего на донецком направлении было отражено четыре атаки противника. Помимо этого, около поселка Степового продолжаются бои. В это же время российские бойцы продвигаются у населенного пункта Георгиевка. Военнослужащие РФ остановили попытки украинских ДРГ переправиться на левый берег Днепра. Также нанесено огневое поражение живой силе и технике противника близ пунктов Михайловка, Тягинка, Ивановка, Саблуковка и Качкаровка. Подразделение FPV-дронов группировки войск «Днепр» уничтожило живую силу противника на правом берегу Днепра. На этом участке было ликвидировано около отделения пехоты ВСУ. Продолжаются бои в районе поселка Работино. Также российские военные контратаковали позиции ВСУ в районе Вербового. Ведутся встречные бои около Синьковки. Российские войска атаковали украинские позиции близ Ямполовки и Макеевки. Российские минометчики сорвали ротацию противника. В Минобороны РФ уточнили, что движение колонны украинской бронетехники было выявлено с помощью расчетов беспилотников.