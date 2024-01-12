Несмотря на метель, в зону СВО доставлен груз из Тюменской области. Видео

13 января 2024 в 19:13 Размер текста - 17 +

Трудности на дороге не помешали доставке посылок бойцам Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зону СВО доставлена очередная партия гуманитарной помощи из Тюменской области. По пути конвой столкнулся с метелью и снегопадом, но все посылки уже получены бойцами. Об этом сообщили власти региона в соцсети. «Всем метелям назло: бойцам СВО доставили посылки от родных. Многим бойцам уже вручены посылки от родных и близких», — сообщается в telegram-канале тюменских властей. Вместе с посылками на передовую было отправлено необходимое оборудование. Сбор был осуществлен в рамках акции «Тепло родного дома». Уральские регионы продолжают активно поддерживать своих бойцов в зоне проведения спецоперации. Так в конце 2023 года на передовую был отправлен бензовоз из Нефтеюганска (ХМАО). Отправку организовали депутаты городской думы.

В зону СВО доставлена очередная партия гуманитарной помощи из Тюменской области. По пути конвой столкнулся с метелью и снегопадом, но все посылки уже получены бойцами. Об этом сообщили власти региона в соцсети. «Всем метелям назло: бойцам СВО доставили посылки от родных. Многим бойцам уже вручены посылки от родных и близких», — сообщается в telegram-канале тюменских властей. Вместе с посылками на передовую было отправлено необходимое оборудование. Сбор был осуществлен в рамках акции «Тепло родного дома». Уральские регионы продолжают активно поддерживать своих бойцов в зоне проведения спецоперации. Так в конце 2023 года на передовую был отправлен бензовоз из Нефтеюганска (ХМАО). Отправку организовали депутаты городской думы.