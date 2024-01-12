12 января 2024

Несмотря на метель, в зону СВО доставлен груз из Тюменской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Екатеринбург, снег, пробка, транспорт, зима, непогода, метель, пурга, снегопад, автомобили
Трудности на дороге не помешали доставке посылок бойцам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зону СВО доставлена очередная партия гуманитарной помощи из Тюменской области. По пути конвой столкнулся с метелью и снегопадом, но все посылки уже получены бойцами. Об этом сообщили власти региона в соцсети.

«Всем метелям назло: бойцам СВО доставили посылки от родных. Многим бойцам уже вручены посылки от родных и близких», — сообщается в telegram-канале тюменских властей.

Вместе с посылками на передовую было отправлено необходимое оборудование. Сбор был осуществлен в рамках акции «Тепло родного дома».

Уральские регионы продолжают активно поддерживать своих бойцов в зоне проведения спецоперации. Так в конце 2023 года на передовую был отправлен бензовоз из Нефтеюганска (ХМАО). Отправку организовали депутаты городской думы.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В зону СВО доставлена очередная партия гуманитарной помощи из Тюменской области. По пути конвой столкнулся с метелью и снегопадом, но все посылки уже получены бойцами. Об этом сообщили власти региона в соцсети. «Всем метелям назло: бойцам СВО доставили посылки от родных. Многим бойцам уже вручены посылки от родных и близких», — сообщается в telegram-канале тюменских властей. Вместе с посылками на передовую было отправлено необходимое оборудование. Сбор был осуществлен в рамках акции «Тепло родного дома». Уральские регионы продолжают активно поддерживать своих бойцов в зоне проведения спецоперации. Так в конце 2023 года на передовую был отправлен бензовоз из Нефтеюганска (ХМАО). Отправку организовали депутаты городской думы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...