В зону СВО доставлена очередная партия гуманитарной помощи из Тюменской области. По пути конвой столкнулся с метелью и снегопадом, но все посылки уже получены бойцами. Об этом сообщили власти региона в соцсети.
«Всем метелям назло: бойцам СВО доставили посылки от родных. Многим бойцам уже вручены посылки от родных и близких», — сообщается в telegram-канале тюменских властей.
Вместе с посылками на передовую было отправлено необходимое оборудование. Сбор был осуществлен в рамках акции «Тепло родного дома».
Уральские регионы продолжают активно поддерживать своих бойцов в зоне проведения спецоперации. Так в конце 2023 года на передовую был отправлен бензовоз из Нефтеюганска (ХМАО). Отправку организовали депутаты городской думы.
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