Челябинцев приглашают на службу по контракту с Минобороны РФ

Челябинцам до 50 лет предлагают заключить контракт с Минобороны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Челябинцы, подлежащие призыву на срочную службу, могут заменить ее на службу по контракту. Об этом 15 января сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

«12-е Главное управление Министерства обороны РФ приглашает на службу граждан в возрасте от 18 лет до 50 лет. Кандидаты должны иметь гражданство России, образование не ниже полного среднего, не иметь судимости и быть годными по состоянию здоровья», — уточнили в пресс-службе мэрии.

На службу приглашаются водители категорий «С», «Д», «Е», радиотелефонисты, пулеметчики, наводчики, химики-дозиметристы и представители других специальностей. Кандидатам предлагают единовременную выплату в 270 тысяч рублей, повышенное денежное довольствие, прохождение службы только на территории РФ.

Среди преимуществ службы называют и ряд других льгот. Кандидаты, лишенные водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом виде, не рассматриваются.