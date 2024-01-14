14 января 2024

Челябинцев приглашают на службу по контракту с Минобороны РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцам до 50 лет предлагают заключить контракт с Минобороны Фото:
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Челябинцы, подлежащие призыву на срочную службу, могут заменить ее на службу по контракту. Об этом 15 января сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

«12-е Главное управление Министерства обороны РФ приглашает на службу граждан в возрасте от 18 лет до 50 лет. Кандидаты должны иметь гражданство России, образование не ниже полного среднего, не иметь судимости и быть годными по состоянию здоровья», — уточнили в пресс-службе мэрии.

На службу приглашаются водители категорий «С», «Д», «Е», радиотелефонисты, пулеметчики, наводчики, химики-дозиметристы и представители других специальностей. Кандидатам предлагают единовременную выплату в 270 тысяч рублей, повышенное денежное довольствие, прохождение службы только на территории РФ.

Среди преимуществ службы называют и ряд других льгот. Кандидаты, лишенные водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом виде, не рассматриваются.

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Челябинцы, подлежащие призыву на срочную службу, могут заменить ее на службу по контракту. Об этом 15 января сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. «12-е Главное управление Министерства обороны РФ приглашает на службу граждан в возрасте от 18 лет до 50 лет. Кандидаты должны иметь гражданство России, образование не ниже полного среднего, не иметь судимости и быть годными по состоянию здоровья», — уточнили в пресс-службе мэрии. На службу приглашаются водители категорий «С», «Д», «Е», радиотелефонисты, пулеметчики, наводчики, химики-дозиметристы и представители других специальностей. Кандидатам предлагают единовременную выплату в 270 тысяч рублей, повышенное денежное довольствие, прохождение службы только на территории РФ. Среди преимуществ службы называют и ряд других льгот. Кандидаты, лишенные водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом виде, не рассматриваются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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