14 января 2024

Комментатор Губерниев объяснил, где нашел черную воду в Чайковском

Комментатор Губерниев остался доволен отелем в Чайковском, где течет черная вода
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Губерниев и Наталья Ищенко на вечерней сессии Медиафорума ОНФ "Правда и справедливость". Калининград, губерниев дмитрий
Дмитрий Губерниев отметил, что отель, где он останавливался, не отвечает за качество водопроводной воды (архивное фото) Фото:

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в беседе с URA.RU рассказал, что не стал пользоваться водопроводной водой в отеле «Чайковский», где он остановился на время проведения Чемпионата России по биатлону. Именно в этом отеле из-под крана течет черная вода, о которой он рассказал ранее в своем telegram-канале «Реальный Губер». При этом журналист отметил, что его претензии адресованы не к отелю, а к администрации города, которая отвечает за качество водопроводной воды.

«Отель „Чайковский“ сам по себе прекрасен, к нему претензий нет. Но за водопроводную воду отвечает мэрия, правда же? Так вот, вода из-под крана течет черная, мыться ею нельзя, никто ею не пользуется», — сказал Губерниев URA.RU. Он также иронично заметил, что в городе «могли найти новое месторождение нефти». Именно поэтому из-под крана могла пойти черная вода, предположил он.

Губерниев комментировал спортивные соревнования, которые проходили в Чайковском 11—14 января. Ранее одну из гонок пришлось перенести из-за сильных морозов.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в беседе с URA.RU рассказал, что не стал пользоваться водопроводной водой в отеле «Чайковский», где он остановился на время проведения Чемпионата России по биатлону. Именно в этом отеле из-под крана течет черная вода, о которой он рассказал ранее в своем telegram-канале «Реальный Губер». При этом журналист отметил, что его претензии адресованы не к отелю, а к администрации города, которая отвечает за качество водопроводной воды. «Отель „Чайковский“ сам по себе прекрасен, к нему претензий нет. Но за водопроводную воду отвечает мэрия, правда же? Так вот, вода из-под крана течет черная, мыться ею нельзя, никто ею не пользуется», — сказал Губерниев URA.RU. Он также иронично заметил, что в городе «могли найти новое месторождение нефти». Именно поэтому из-под крана могла пойти черная вода, предположил он. Губерниев комментировал спортивные соревнования, которые проходили в Чайковском 11—14 января. Ранее одну из гонок пришлось перенести из-за сильных морозов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...