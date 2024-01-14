Комментатор Губерниев объяснил, где нашел черную воду в Чайковском

Комментатор Губерниев остался доволен отелем в Чайковском, где течет черная вода

15 января 2024 в 13:55 Размер текста - 17 +

Дмитрий Губерниев отметил, что отель, где он останавливался, не отвечает за качество водопроводной воды (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в беседе с URA.RU рассказал, что не стал пользоваться водопроводной водой в отеле «Чайковский», где он остановился на время проведения Чемпионата России по биатлону. Именно в этом отеле из-под крана течет черная вода, о которой он рассказал ранее в своем telegram-канале «Реальный Губер». При этом журналист отметил, что его претензии адресованы не к отелю, а к администрации города, которая отвечает за качество водопроводной воды. «Отель „Чайковский“ сам по себе прекрасен, к нему претензий нет. Но за водопроводную воду отвечает мэрия, правда же? Так вот, вода из-под крана течет черная, мыться ею нельзя, никто ею не пользуется», — сказал Губерниев URA.RU. Он также иронично заметил, что в городе «могли найти новое месторождение нефти». Именно поэтому из-под крана могла пойти черная вода, предположил он. Губерниев комментировал спортивные соревнования, которые проходили в Чайковском 11—14 января. Ранее одну из гонок пришлось перенести из-за сильных морозов.

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в беседе с URA.RU рассказал, что не стал пользоваться водопроводной водой в отеле «Чайковский», где он остановился на время проведения Чемпионата России по биатлону. Именно в этом отеле из-под крана течет черная вода, о которой он рассказал ранее в своем telegram-канале «Реальный Губер». При этом журналист отметил, что его претензии адресованы не к отелю, а к администрации города, которая отвечает за качество водопроводной воды. «Отель „Чайковский“ сам по себе прекрасен, к нему претензий нет. Но за водопроводную воду отвечает мэрия, правда же? Так вот, вода из-под крана течет черная, мыться ею нельзя, никто ею не пользуется», — сказал Губерниев URA.RU. Он также иронично заметил, что в городе «могли найти новое месторождение нефти». Именно поэтому из-под крана могла пойти черная вода, предположил он. Губерниев комментировал спортивные соревнования, которые проходили в Чайковском 11—14 января. Ранее одну из гонок пришлось перенести из-за сильных морозов.