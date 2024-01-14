Фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест» навсегда переедет с площади 1905 года на новую площадку — за Макаровский мост. При этом труды дизайнеров больше разбирать не будут — они останутся на берегу навсегда, рассказал мэр города Алексей Орлов.
«Фестиваль развивается, и ему нужна постоянная площадка. Поэтому мы нашли для „Атмофеста“ новую круглогодичную локацию: пока что неухоженный левый берег городского пруда выше Макаровского моста. Рассчитываем, что с каждым годом территория проведения фестиваля будет расширяться», — заявил Орлов в своем telegram-канале.
В прошлом году фестиваль прошел с 11 по 20 августа. Посетителям предлагали побывать на мини-Белоярской АЭС, попробовать себя в роли золотоискателя, посетить концерт музыканта Игоря Бутмана и фестиваль бардовской песни.
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