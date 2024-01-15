Министр обороны Финляндии намерен запретить россиянам сделки с недвижимостью

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Антти Хяккянен заявил, что запрет сделок является «лучшим решением» для Финляндии Фото:
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Финское правительство готовится к тому, чтобы запретить гражданам России проводить сделки с недвижимостью в стране с весны 2024 года. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хакканен.

«Хакканен говорит, что он также пытается найти правовые решения, чтобы добиться полного запрета на сделки с недвижимостью с российским происхождением. По словам Хакканена, решения будут приняты весной», — сообщает крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat. Министр обороны страны также заявил, что будет проведено расследование по уже проданным объектам недвижимости.

Helsingin Sanomat отмечает, что рабочая группа по этому вопросу, которая действовала при прежнем правительстве, была против такой меры. Однако Хакканен уверен, что полный запрет на сделки с недвижимостью является «лучшим решением».

Ужесточения сделок с недвижимостью в Финляндии действуют для россиян на протяжении нескольких лет. Последний такой документ вступил в силу в начале 2023 года.

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Финское правительство готовится к тому, чтобы запретить гражданам России проводить сделки с недвижимостью в стране с весны 2024 года. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хакканен. «Хакканен говорит, что он также пытается найти правовые решения, чтобы добиться полного запрета на сделки с недвижимостью с российским происхождением. По словам Хакканена, решения будут приняты весной», — сообщает крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat. Министр обороны страны также заявил, что будет проведено расследование по уже проданным объектам недвижимости. Helsingin Sanomat отмечает, что рабочая группа по этому вопросу, которая действовала при прежнем правительстве, была против такой меры. Однако Хакканен уверен, что полный запрет на сделки с недвижимостью является «лучшим решением». Ужесточения сделок с недвижимостью в Финляндии действуют для россиян на протяжении нескольких лет. Последний такой документ вступил в силу в начале 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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