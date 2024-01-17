Челябинский бизнесмен завез в детсады печень, запрещенную к питанию

17 января 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

Печень со сроком годности более шести месяцев небезопасна для детского питания Фото: Анна Майорова © URA.RU Предприниматель из Челябинской области поставил в детсады говяжью печень, запрещенную для питания несовершеннолетних. Бизнесмен нарушил правила по срокам годности, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Предприниматель-поставщик из Кыштыма в конце 2023 года поставил в детсады Верхнего Уфалея и Нязепетровска замороженную говяжью печень из Брянска. Продукция оказалась запрещенной к использованию в детском питании требованиями техрегламента», — сообщили в надзорном ведомстве. Завезенная в детсады печень была произведена с апреля по май 2022 года. Срок годности товара установили в два года и заморозили. По закону, в детском питании нельзя использовать замороженные субпродукты сроком годности более полугода. В ведомстве отметили, что бизнесмен не имел права предоставлять учреждениям такой продукт. Челябинцу объявлено предостережение.

Предприниматель из Челябинской области поставил в детсады говяжью печень, запрещенную для питания несовершеннолетних. Бизнесмен нарушил правила по срокам годности, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Предприниматель-поставщик из Кыштыма в конце 2023 года поставил в детсады Верхнего Уфалея и Нязепетровска замороженную говяжью печень из Брянска. Продукция оказалась запрещенной к использованию в детском питании требованиями техрегламента», — сообщили в надзорном ведомстве. Завезенная в детсады печень была произведена с апреля по май 2022 года. Срок годности товара установили в два года и заморозили. По закону, в детском питании нельзя использовать замороженные субпродукты сроком годности более полугода. В ведомстве отметили, что бизнесмен не имел права предоставлять учреждениям такой продукт. Челябинцу объявлено предостережение.