Челябинский бизнесмен завез в детсады печень, запрещенную к питанию

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое здание школы №80. Екатеринбург, обеденный стол, школьная столовая, столовая, обеденные столы
Печень со сроком годности более шести месяцев небезопасна для детского питания Фото:

Предприниматель из Челябинской области поставил в детсады говяжью печень, запрещенную для питания несовершеннолетних. Бизнесмен нарушил правила по срокам годности, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Предприниматель-поставщик из Кыштыма в конце 2023 года поставил в детсады Верхнего Уфалея и Нязепетровска замороженную говяжью печень из Брянска. Продукция оказалась запрещенной к использованию в детском питании требованиями техрегламента», — сообщили в надзорном ведомстве.

Завезенная в детсады печень была произведена с апреля по май 2022 года. Срок годности товара установили в два года и заморозили. По закону, в детском питании нельзя использовать замороженные субпродукты сроком годности более полугода. В ведомстве отметили, что бизнесмен не имел права предоставлять учреждениям такой продукт. Челябинцу объявлено предостережение.

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Предприниматель из Челябинской области поставил в детсады говяжью печень, запрещенную для питания несовершеннолетних. Бизнесмен нарушил правила по срокам годности, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Предприниматель-поставщик из Кыштыма в конце 2023 года поставил в детсады Верхнего Уфалея и Нязепетровска замороженную говяжью печень из Брянска. Продукция оказалась запрещенной к использованию в детском питании требованиями техрегламента», — сообщили в надзорном ведомстве. Завезенная в детсады печень была произведена с апреля по май 2022 года. Срок годности товара установили в два года и заморозили. По закону, в детском питании нельзя использовать замороженные субпродукты сроком годности более полугода. В ведомстве отметили, что бизнесмен не имел права предоставлять учреждениям такой продукт. Челябинцу объявлено предостережение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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