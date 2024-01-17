На месте аварии работают сотрудники ГИБДД
На трассе Пермь-Чусовой столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии погибли два человека. Видеозапись с места аварии очевидцы опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь новости».
«Трасса Пермь-Чусовой сегодня у отворота на Борисово. ДТП с грузовиком. На обочине два трупа», — написал автор видео.
Он отметил, что легковой автомобиль поврежден настолько сильно, что непонятно какой он марки. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
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