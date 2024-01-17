Два человека погибли в ДТП с грузовиком на пермской трассе. Видео

17 января 2024 в 15:46 Размер текста - 17 +

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе Пермь-Чусовой столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии погибли два человека. Видеозапись с места аварии очевидцы опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь новости». «Трасса Пермь-Чусовой сегодня у отворота на Борисово. ДТП с грузовиком. На обочине два трупа», — написал автор видео. Он отметил, что легковой автомобиль поврежден настолько сильно, что непонятно какой он марки. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

На трассе Пермь-Чусовой столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии погибли два человека. Видеозапись с места аварии очевидцы опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь новости». «Трасса Пермь-Чусовой сегодня у отворота на Борисово. ДТП с грузовиком. На обочине два трупа», — написал автор видео. Он отметил, что легковой автомобиль поврежден настолько сильно, что непонятно какой он марки. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.