Два человека погибли в ДТП с грузовиком на пермской трассе. Видео

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Автомобильная парковка. Курган, гаи, гибдд, инспектор дпс, дпс, зима
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД Фото:

На трассе Пермь-Чусовой столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии погибли два человека. Видеозапись с места аварии очевидцы опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь новости».

«Трасса Пермь-Чусовой сегодня у отворота на Борисово. ДТП с грузовиком. На обочине два трупа», — написал автор видео.

Он отметил, что легковой автомобиль поврежден настолько сильно, что непонятно какой он марки. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

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На трассе Пермь-Чусовой столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии погибли два человека. Видеозапись с места аварии очевидцы опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь новости». «Трасса Пермь-Чусовой сегодня у отворота на Борисово. ДТП с грузовиком. На обочине два трупа», — написал автор видео. Он отметил, что легковой автомобиль поврежден настолько сильно, что непонятно какой он марки. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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