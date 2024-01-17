Обвиняемый в коррупции бывший главный медик Озерска Фомин остался в СИЗО до мая

Евгений Фомин останется в СИЗО до 9 мая Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший главврач городской больницы Озерска (Челябинская область) Евгений Фомин, обвиняемый в коррупции, не смог оспорить решение о содержании под стражей. Как сообщили URA.RU 17 января в пресс-службе областного суда, бывшего медика оставили в СИЗО до 9 мая.

«Суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката обвиняемого Евгения Фомина. Постановление Озерского городского суда Челябинской области от 29 ноября 2023 года, которым Фомину был продлен срок содержания под стражей до 9 мая 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что адвокат в своей апелляционной жалобе на постановление просил областной суд его отменить. Он просил избрать для своего клиента более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Однако суд оставил жалобу без удовлетворения.

Это уже не первая попытка защиты Фомина вернуть своего клиента на свободу. Но она, как и все предыдущие, осталась безуспешной.

Фомин был задержан в начале 2023 года. Его обвинили в получении крупных взяток, общая сумма которых, по предварительным данным, превышает 20 млн рублей. В качестве взяткодателя выступала строительная компания, которой Фомин помогал с заключением завышенных контрактов, приемкой работ. Деньги бывший медик получал от посредника в лице Киры Тетериной в Озерске и Санкт-Петербурге. Именно в городе на Неве будут судить мужчину. Туда дело направили по подсудности из Озерского горсуда. Тетерину же уже приговорили к условному сроку и 40-миллионному штрафу.