Пермские правоохранители задержали мужчину, который подозревается в убийстве супругов в поселке Октябрьский. Информация об этом опубликована в telegram-канале «СУ СК России по Пермскому краю».
«Задержан 16 января житель Октябрьского округа 1992 года рождения, который подозревается в убийстве семейной пары в поселке Октябрьский. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — говорится в посте представителей ведомства.
По данным следствия, тела убитых супругов были обнаружены в поселке Октябрьский 24 декабря 2023 года. Следователи установили, что днем ранее подозреваемый убил супругов из корыстных побуждений прямо в их доме. Представители следствия отметили, что в ходе поиска подозреваемого им пришлось опросить около 400 человек, провести экспертизы и обходы сотен домов в поселке.
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