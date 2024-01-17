Правоохранители поймали пермяка, подозреваемого в убийстве семейной пары. Видео

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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, оцепление, скр, место происшествия
Следователи и полицейские задержали в Пермском крае подозреваемого в убийстве двух человек Фото:

Пермские правоохранители задержали мужчину, который подозревается в убийстве супругов в поселке Октябрьский. Информация об этом опубликована в telegram-канале «СУ СК России по Пермскому краю».

«Задержан 16 января житель Октябрьского округа 1992 года рождения, который подозревается в убийстве семейной пары в поселке Октябрьский. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — говорится в посте представителей ведомства.

По данным следствия, тела убитых супругов были обнаружены в поселке Октябрьский 24 декабря 2023 года. Следователи установили, что днем ранее подозреваемый убил супругов из корыстных побуждений прямо в их доме. Представители следствия отметили, что в ходе поиска подозреваемого им пришлось опросить около 400 человек, провести экспертизы и обходы сотен домов в поселке.

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Пермские правоохранители задержали мужчину, который подозревается в убийстве супругов в поселке Октябрьский. Информация об этом опубликована в telegram-канале «СУ СК России по Пермскому краю». «Задержан 16 января житель Октябрьского округа 1992 года рождения, который подозревается в убийстве семейной пары в поселке Октябрьский. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — говорится в посте представителей ведомства. По данным следствия, тела убитых супругов были обнаружены в поселке Октябрьский 24 декабря 2023 года. Следователи установили, что днем ранее подозреваемый убил супругов из корыстных побуждений прямо в их доме. Представители следствия отметили, что в ходе поиска подозреваемого им пришлось опросить около 400 человек, провести экспертизы и обходы сотен домов в поселке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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