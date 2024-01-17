Правоохранители поймали пермяка, подозреваемого в убийстве семейной пары. Видео

17 января 2024 в 22:32 Размер текста - 17 +

Следователи и полицейские задержали в Пермском крае подозреваемого в убийстве двух человек Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермские правоохранители задержали мужчину, который подозревается в убийстве супругов в поселке Октябрьский. Информация об этом опубликована в telegram-канале «СУ СК России по Пермскому краю». «Задержан 16 января житель Октябрьского округа 1992 года рождения, который подозревается в убийстве семейной пары в поселке Октябрьский. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — говорится в посте представителей ведомства. По данным следствия, тела убитых супругов были обнаружены в поселке Октябрьский 24 декабря 2023 года. Следователи установили, что днем ранее подозреваемый убил супругов из корыстных побуждений прямо в их доме. Представители следствия отметили, что в ходе поиска подозреваемого им пришлось опросить около 400 человек, провести экспертизы и обходы сотен домов в поселке.

Пермские правоохранители задержали мужчину, который подозревается в убийстве супругов в поселке Октябрьский. Информация об этом опубликована в telegram-канале «СУ СК России по Пермскому краю». «Задержан 16 января житель Октябрьского округа 1992 года рождения, который подозревается в убийстве семейной пары в поселке Октябрьский. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — говорится в посте представителей ведомства. По данным следствия, тела убитых супругов были обнаружены в поселке Октябрьский 24 декабря 2023 года. Следователи установили, что днем ранее подозреваемый убил супругов из корыстных побуждений прямо в их доме. Представители следствия отметили, что в ходе поиска подозреваемого им пришлось опросить около 400 человек, провести экспертизы и обходы сотен домов в поселке.