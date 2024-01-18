Минюст РФ расширил список нацистских организаций

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, караул, украина, флаг, почетный, военный,  stock
Минюст РФ включил в список нацистских организаций УПА, УНС, УНРА и ОУН Фото:

Министерство юстиции РФ помимо Организации украинских националистов признал нацистскими такие организации как «Украинская повстанческая армия» и «Украинский национальный союз» (признаны экстремистскими организациями и запрещены в РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Минюст РФ включил четыре украинских националистических организации (УНРА, УПА, УНС, ОУН) в перечень нацистских, нарушающих закон об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне», — передает РИА Новости.

Помимо Организации украинских националистов Минюст РФ также признал нацистским лозунг «Слава Украине». Также в список включен соответствующий символ.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство юстиции РФ помимо Организации украинских националистов признал нацистскими такие организации как «Украинская повстанческая армия» и «Украинский национальный союз» (признаны экстремистскими организациями и запрещены в РФ). Об этом сообщает РИА Новости. «Минюст РФ включил четыре украинских националистических организации (УНРА, УПА, УНС, ОУН) в перечень нацистских, нарушающих закон об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне», — передает РИА Новости. Помимо Организации украинских националистов Минюст РФ также признал нацистским лозунг «Слава Украине». Также в список включен соответствующий символ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...