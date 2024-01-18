Минюст признал лозунг «Слава Украине» нацистским

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Минюст признал ОУН нацистской Фото:

Министерство юстиции РФ включило Организацию украинских националистов и принадлежащую ей атрибутику в список нацистских. В том числе в перечень внесен лозунг «Слава Украине — героям слава».

«Включить в перечень организаций, указанных в частях 3 и 4 ст. 6 федерального закона „Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов“, атрибутики и символики этих организаций Организацию украинских националистов (ОУН), ее атрибутику и символику», — говорится в распоряжении Минюста. Документ находится в распоряжении ТАСС.

Уточняется, что к подобной символике будет отнесен лозунг «Слава Украине — героям слава». Также нацистской символикой будет считаться стилизованный трезубец, где посредине размещен меч.

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Министерство юстиции РФ включило Организацию украинских националистов и принадлежащую ей атрибутику в список нацистских. В том числе в перечень внесен лозунг «Слава Украине — героям слава». «Включить в перечень организаций, указанных в частях 3 и 4 ст. 6 федерального закона „Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов“, атрибутики и символики этих организаций Организацию украинских националистов (ОУН), ее атрибутику и символику», — говорится в распоряжении Минюста. Документ находится в распоряжении ТАСС. Уточняется, что к подобной символике будет отнесен лозунг «Слава Украине — героям слава». Также нацистской символикой будет считаться стилизованный трезубец, где посредине размещен меч.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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