Жителям Кунашака отказали в вакцинации детей от кори

Челябинцы подаловались, что их отправляют вакцинироваться платно Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Житель Кунашака, Челябинская область, участник спецоперации пожаловался на отсутствие вакцины от кори, из-за чего малыша отправили в платный центр Челябинска. Об этом URA.RU сообщил отец ребенка.

«Очень долго ждали вакцину от кори. В результате врач нас отправил в платный центр Челябинска, где ребенку поставили прививку за полторы тысячи рублей», — рассказал URA.RU отец малыша.

Родители уточнили, что прививку потребовали в детском саду. Они смогли выделить время и деньги для поездки в платный центр Челябинска, но задались вопросом, в какую сумму обойдутся бесплатные прививки семье с тремя или четырьмя детьми. В пресс-службе минздрава региона URA.RU заявили, что тривакцина в поликлинике Кунашака точно есть.

«В Челябинскую область поступила очередная партия вакцины корь-краснуха-паротит (тривакцина). В медорганизациях начата работа по поэтапному приглашению пациентов на очередную вакцинацию против этих инфекций в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. В поликлинике Кунашака тривакцина в наличие есть», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В региональном минздраве добавили, что вакцинация будет проводиться в ограниченном режиме для того, чтобы соблюсти противоэпидемический режим в сезон подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области перенесены сроки поставки тривакцины с ноября на декабрь. Область попала в список 12 регионов с острым дефицитом вакцин от кори и коклюша на фоне активного роста числа зараженных. При этом, по данным регионального минздрава, моновакцина от кори есть, однако медики советуют подождать поступления многокомпонентного состава.