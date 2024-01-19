Мемориал открыли в 1968 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) реконструируют Площадь Славы в Дзержинском районе, посвященную победе в Великой отечественной войне. Об этом в своих соцсетях рассказал мэр города Владислав Пинаев.

«Есть износ на пилонах и другие дефекты. Выделили средства в бюджете на ремонт. Специалисты провели осмотр. Планируем в ближайшее время разработать проектно-сметную документацию и отыграть конкурс», — написал Пинаев.

По его словам, опыт восстановления памятных мест у администрации есть. Например, в 2021 году закончилась реконструкция воинского мемориала и скульптуры «Мать — Родина» на Центральном кладбище. К 80-летию победы в ВОВ в Нижнем Тагиле обновят все памятные места.