В Нижнем Тагиле (Свердловская область) реконструируют Площадь Славы в Дзержинском районе, посвященную победе в Великой отечественной войне. Об этом в своих соцсетях рассказал мэр города Владислав Пинаев.
«Есть износ на пилонах и другие дефекты. Выделили средства в бюджете на ремонт. Специалисты провели осмотр. Планируем в ближайшее время разработать проектно-сметную документацию и отыграть конкурс», — написал Пинаев.
По его словам, опыт восстановления памятных мест у администрации есть. Например, в 2021 году закончилась реконструкция воинского мемориала и скульптуры «Мать — Родина» на Центральном кладбище. К 80-летию победы в ВОВ в Нижнем Тагиле обновят все памятные места.
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