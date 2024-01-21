Челябинским садоводам власти помогут деньгами за продажу картофеля и овощей

Картофель и овощи могут принести деньги держателям личных подсобных хозяйств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Садоводам-любителям Челябинской области власти помогут за разведение и продажу картофеля и овощей. Как сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, в 2024 году начнут выплачивать соответствующие субсидии.

«В 2024 году начнется выплата субсидий владельцам личных подсобных хозяйств, которые получили статус самозанятых. Такие граждане будут получать поддержку реализации картофеля и овощей», — рассказали в минсельхозе.

Поддержка малых форм хозяйствования увеличится. Ведомство подготовило предложение, согласно которому размер максимального гранта на развитие семейных ферм вырастет с 12 до 30 млн рублей.

«Фермерские хозяйства продолжат получать, на конкурсной основе, гранты „Агростартап“, максимальный размер гранта также планируем увеличить. Продолжится выплата субсидий фермерским кооперативам — на закуп молока у пайщиков кооператива», — уточнил первый замминистра сельского хозяйства Евгений Литвинов.

Общий объем целевой поддержки фермеров превысит 200 миллионов рублей. Из этой суммы 11 млн потратят на гранты семейным фермам, личным подсобным хозяйствам на реализацию картофеля направят 2,16 млн рублей.

В минсельхозе сравнили объем финансирования с 2023 годом. Тогда фермерам выделили 177 млн рублей. На эти деньги поддержали 17 человек, организовавших агростартап, 12 семейных ферм и четыре кооператива. В целом грантополучатели создали 37 новых рабочих мест. За счет увеличения числа пайщиков кооперативов в орбиту малого и среднего бизнеса удалось вовлечь 218 человек. Поддержка оказана в рамках профильной госпрограммы.

В регионе перспективным продолжают считать сельский туризм. В 2023 году грант на данные цели получил фермер Марат Хабибуллин, создавший Кунашаке осетровую ферму. Объект оборудован понтоном возле пруда для комфортной рыбалки, имеет баню и модульные гостевые дома. Осетровую ферму «Fish-ка» посетили 1,2 тысячи туристов. В 2024 году фермерские хозяйства пройдут отбор на получение грантов по направлению агротуризма в 2025 году.