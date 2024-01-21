21 января 2024

Тюменку со скандалом выгнали из бара в ее день рождения

© Служба новостей «URA.RU»
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День Рождения ночного клуба "Синий жук". Екатеринбург.ЛГБТ, охрана, секьюрити, клуб, security
Анастасия Зыкова отмечала в баре свой день рождения, но вместо подарков получила конфликт с охраной Фото:

Жительница Тюмени отмечала день рождения в баре «Секреты», но менее чем через час ее со скандалом выгнала охрана. О том, что на это не было каких-либо объективных причин, Анастасия Зыкова рассказала в соцсетях.

«У меня был день рождения, мы прекрасно начали вечер в баре. Но скоро нас ждал сюрприз: нас начали оскорблять, давать нам 60 секунд, чтобы покинуть помещение. Без каких-либо объективных причин. <…> Мы пробыли в заведении 45 минут. Вот такое поздравление от бара „Секреты“», — описывает ситуацию Анастасия Зыкова на опубликованном видео.

Представитель охраны бара, участвовавший в конфликте, информацию не подтверждает. Как рассказал охранник заведения URA.RU, тюменка вместе со своей компанией сами начали скандал, толкая сотрудников и падая на танцполе. Ранее URA.RU сообщало, что бар «Секреты» был оштрафован на 150 тысяч рублей за отказ пустить в заведение девушку с ограниченными возможностями здоровья.

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Жительница Тюмени отмечала день рождения в баре «Секреты», но менее чем через час ее со скандалом выгнала охрана. О том, что на это не было каких-либо объективных причин, Анастасия Зыкова рассказала в соцсетях. «У меня был день рождения, мы прекрасно начали вечер в баре. Но скоро нас ждал сюрприз: нас начали оскорблять, давать нам 60 секунд, чтобы покинуть помещение. Без каких-либо объективных причин. <…> Мы пробыли в заведении 45 минут. Вот такое поздравление от бара „Секреты“», — описывает ситуацию Анастасия Зыкова на опубликованном видео. Представитель охраны бара, участвовавший в конфликте, информацию не подтверждает. Как рассказал охранник заведения URA.RU, тюменка вместе со своей компанией сами начали скандал, толкая сотрудников и падая на танцполе. Ранее URA.RU сообщало, что бар «Секреты» был оштрафован на 150 тысяч рублей за отказ пустить в заведение девушку с ограниченными возможностями здоровья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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