21 января 2024
20 января 2024

ФАС в ХМАО заинтересовалась второй закупкой элитных гробов с узором «Версаче»

© Служба новостей «URA.RU»
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Две закупки элитных гробов заинтересовали Ханты-Мансийское УФАС (архивное фото) Фото:

В ХМАО уже вторая партия элитных гробов, которые закупают ритуальщики мэрий, вызвала интерес у ФАС. Антимонопольщики еще не успели проверить первую закупку в Нижневартовске, как вскрылась еще одна — в Урае. В ведомстве URA.RU сообщили, что у заказчика была запрошена документация к аукциону.

«У Ханты-Мансийского УФАС отсутствует возможность в короткие сроки сделать выводы о наличии, либо отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства. Дополнительно сообщаем, что у ООО „Ритуальных услуг“ запрошена необходимая информация, по результатам анализа которой будут приняты процессуальные решения», — сообщили в ведомстве.

Информатор URA.RU в ритуальном истеблишменте Урая отметил, что внимание СМИ к закупкам элитных гробов может быть преувеличено. «На самом деле узор „Версаче“ — это классический греческий Г-образный узор, который мы знаем еще из уроков античной истории. Обычно он располагается в нижней трети корпуса гробов. Такие изделия пользуются спросом у потребителей, которым не по душе вычурные гробы. Вероятно, поэтому их и закупают муниципальные гробовщики. Навскидку, я могу припомнить как минимум трех поставщиков в УрФО и смежных регионах, откуда доставка похожих гробов в Урай или Нижневартовск вполне выгодна», — заметил владелец местной ритуальной конторы, пожелавший сохранить анонимность.

Директор муниципального ООО «Ритуальных услуг» Федор Месяц подтвердил, что получал коммерческие предложения, на основании которых формировалась закупка. «Однако я не считаю, что там есть что-то незаконное. Наличие фотографий и подробных описаний всего лишь позволят нам получить именно те изделия, которые мы хотим. Иначе без фото они нам какие-нибудь шкафы вышлют», — пожаловался гробовщик администрации.

Ранее URA.RU писало об уже второй подозрительно подробной закупке элитных гробов с узором «Версаче» в ХМАО. Аукцион разместила муниципальная ритуальная контора Урая.

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В ХМАО уже вторая партия элитных гробов, которые закупают ритуальщики мэрий, вызвала интерес у ФАС. Антимонопольщики еще не успели проверить первую закупку в Нижневартовске, как вскрылась еще одна — в Урае. В ведомстве URA.RU сообщили, что у заказчика была запрошена документация к аукциону. «У Ханты-Мансийского УФАС отсутствует возможность в короткие сроки сделать выводы о наличии, либо отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства. Дополнительно сообщаем, что у ООО „Ритуальных услуг“ запрошена необходимая информация, по результатам анализа которой будут приняты процессуальные решения», — сообщили в ведомстве. Информатор URA.RU в ритуальном истеблишменте Урая отметил, что внимание СМИ к закупкам элитных гробов может быть преувеличено. «На самом деле узор „Версаче“ — это классический греческий Г-образный узор, который мы знаем еще из уроков античной истории. Обычно он располагается в нижней трети корпуса гробов. Такие изделия пользуются спросом у потребителей, которым не по душе вычурные гробы. Вероятно, поэтому их и закупают муниципальные гробовщики. Навскидку, я могу припомнить как минимум трех поставщиков в УрФО и смежных регионах, откуда доставка похожих гробов в Урай или Нижневартовск вполне выгодна», — заметил владелец местной ритуальной конторы, пожелавший сохранить анонимность. Директор муниципального ООО «Ритуальных услуг» Федор Месяц подтвердил, что получал коммерческие предложения, на основании которых формировалась закупка. «Однако я не считаю, что там есть что-то незаконное. Наличие фотографий и подробных описаний всего лишь позволят нам получить именно те изделия, которые мы хотим. Иначе без фото они нам какие-нибудь шкафы вышлют», — пожаловался гробовщик администрации. Ранее URA.RU писало об уже второй подозрительно подробной закупке элитных гробов с узором «Версаче» в ХМАО. Аукцион разместила муниципальная ритуальная контора Урая.
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