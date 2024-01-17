Элитные гробы с узором «Версаче» набирают популярность у ритуальщиков мэрий ХМАО

За два месяца уже две муниципальных ритуальных конторы разместили похожие закупки элитных гробов Фото: Илья Московец © URA.RU

Поставщики элитных гробов с узором «Версаче» не теряют надежду продать свои изделия ритуальщикам мэрий в ХМАО. Уже второй югорский город опубликовал закупку с чересчур подробным описанием гробов и фото. На сей раз они приглянулись муниципальному ООО «Ритуальных услуг» Урая, которое последовало примеру коллег из Нижневартовска. Аукцион размещен на портале госзакупок.

«Гроб элитный лакированный, ажурный крест. Гроб полностью изготовлен из ЛМДФ под слоем лака. Внутри — атласная постель, несущие складные ручки, закрутки, тесьма 2,5 см. На крышке гроба фрезеровка: крест с ажурным узором, на нижней части узор „Версаче“. Цвет — орех», — указано в техзадании к закупке. К каждому виду изделия заказчик — ООО «Ритуальных услуг» Урая — приложил фото.

Организация, чьим учредителем выступает муниципалитет, готова потратить полмиллиона рублей на 27 элитных гробов и 34 изделия попроще. Закупка в Нижневартовске сорвалась после резонанса в СМИ — на торги никто не заявился из-за пристального внимания управления ФАС по ХМАО, и проверка антимонопольщиков еще идет. Итоги аукциона в Урае подведут 24 января.

В мэрии Урая сообщили, что администрация не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность организации. «Решения о закупке материалов принимаются директором. Приобретение широкого ассортимента продукции направлено на создание выбора получателем услуг. Данная линейка изделий основана на опыте оказания услуг и сформированного спроса. Потребители самостоятельно выбирают продукцию организации из условий предпочтений и платежеспособности. Навязывание услуг не фиксировалось», — уточнили в горадминистрации.

В управление ФАС по ХМАО направлен запрос о закупках гробов и признаках нарушения закона о конкуренции. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что ФАС заинтересовала закупка элитных гробов. Служба проводит проверку по факту возможного наличия нарушения антимонопольного законодательства.