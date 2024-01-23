23 января 2024

В челябинском городе отменили занятия в школах

В Златоусте отменили занятия в школах из-за морозов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, зима, школьный двор, учеба, школа, парты
Школьники Златоусте сегодня остались дома Фото:

В Златоусте (Челябинская область) 24 января отменили занятия в школах из-за низкой температуры воздуха. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Сегодня, 24 января, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах Златоуста», — уточняет пресс-служба мэрии в своем telegram-канале. Уроки отменили для учащихся с первого по четвертый классы первой смены.

Синоптики регионального ЦГМС сообщали, что в Челябинской области 24 января ночная температура воздуха упадет до минус 35 градусов. Днем в низинах температура может достигнуть минус 19 градусов.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Златоусте (Челябинская область) 24 января отменили занятия в школах из-за низкой температуры воздуха. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «Сегодня, 24 января, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах Златоуста», — уточняет пресс-служба мэрии в своем telegram-канале. Уроки отменили для учащихся с первого по четвертый классы первой смены. Синоптики регионального ЦГМС сообщали, что в Челябинской области 24 января ночная температура воздуха упадет до минус 35 градусов. Днем в низинах температура может достигнуть минус 19 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...