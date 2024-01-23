В челябинском городе отменили занятия в школах

Школьники Златоусте сегодня остались дома
В Златоусте (Челябинская область) 24 января отменили занятия в школах из-за низкой температуры воздуха. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«Сегодня, 24 января, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах Златоуста», — уточняет пресс-служба мэрии в своем telegram-канале. Уроки отменили для учащихся с первого по четвертый классы первой смены.
Синоптики регионального ЦГМС сообщали, что в Челябинской области 24 января ночная температура воздуха упадет до минус 35 градусов. Днем в низинах температура может достигнуть минус 19 градусов.
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