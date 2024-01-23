23 января 2024

В челябинском вузе появились новые курсы переподготовки для дорожников

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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День студента в ЮУрГУ. Челябинск , юургу
В ЮУрГУ разработали четыре программы переподготовки специалистов дорожной отрасли Фото:

В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ, Челябинск) ввели курсы переподготовки специалистов для дорожной отрасли. Об этом 24 января на пресс-конференции по вопросам автодорожного образования сообщил директор Архитектурно-строительного института ЮУрГУ Дмитрий Ульрих, передает корреспондент URA.RU.

«В Архитектурно-строительном институте планируем возродить подготовку кадров. Создали курсы переподготовки специалистов, которые в течении одного года смогут получить новую компетенцию. Среди четырех специальностей: „Автомобильные дороги как комплекс транспортной инфраструктуры“, „Автодорожные материалы“», — уточнил Ульрих.

Кроме того, в будущем институт будем готовить магистерские программы при поддержке Упрдор «Южный Урал» и минстроительства региона. Работа в данном направлении ведется и в Челябинском госуниверситете (ЧелГУ), отметил ректор учебного заведения Сергей Таскаев.

«Мы можем помочь с помощью физики, химии и математики. В рамках межвузовского кампуса мы реализуем центр, который будет решать задачи по разработке новых стройматериалов. Можно перерабатывать выбросы, которые в дальнейшем использовать в строительстве дорог. Технология уже существовала, но в Челябинской области она будет применена впервые», — заявил Таскаев.

Ранее URA.RU сообщало, что в регионе наблюдается нехватка кадров в дорожном строительстве. Для этого совместно с вузами ведется активная работа по подготовке дорожников.

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В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ, Челябинск) ввели курсы переподготовки специалистов для дорожной отрасли. Об этом 24 января на пресс-конференции по вопросам автодорожного образования сообщил директор Архитектурно-строительного института ЮУрГУ Дмитрий Ульрих, передает корреспондент URA.RU. «В Архитектурно-строительном институте планируем возродить подготовку кадров. Создали курсы переподготовки специалистов, которые в течении одного года смогут получить новую компетенцию. Среди четырех специальностей: „Автомобильные дороги как комплекс транспортной инфраструктуры“, „Автодорожные материалы“», — уточнил Ульрих. Кроме того, в будущем институт будем готовить магистерские программы при поддержке Упрдор «Южный Урал» и минстроительства региона. Работа в данном направлении ведется и в Челябинском госуниверситете (ЧелГУ), отметил ректор учебного заведения Сергей Таскаев. «Мы можем помочь с помощью физики, химии и математики. В рамках межвузовского кампуса мы реализуем центр, который будет решать задачи по разработке новых стройматериалов. Можно перерабатывать выбросы, которые в дальнейшем использовать в строительстве дорог. Технология уже существовала, но в Челябинской области она будет применена впервые», — заявил Таскаев. Ранее URA.RU сообщало, что в регионе наблюдается нехватка кадров в дорожном строительстве. Для этого совместно с вузами ведется активная работа по подготовке дорожников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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