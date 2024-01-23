В челябинском вузе появились новые курсы переподготовки для дорожников

В ЮУрГУ разработали четыре программы переподготовки специалистов дорожной отрасли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ, Челябинск) ввели курсы переподготовки специалистов для дорожной отрасли. Об этом 24 января на пресс-конференции по вопросам автодорожного образования сообщил директор Архитектурно-строительного института ЮУрГУ Дмитрий Ульрих, передает корреспондент URA.RU.

«В Архитектурно-строительном институте планируем возродить подготовку кадров. Создали курсы переподготовки специалистов, которые в течении одного года смогут получить новую компетенцию. Среди четырех специальностей: „Автомобильные дороги как комплекс транспортной инфраструктуры“, „Автодорожные материалы“», — уточнил Ульрих.

Кроме того, в будущем институт будем готовить магистерские программы при поддержке Упрдор «Южный Урал» и минстроительства региона. Работа в данном направлении ведется и в Челябинском госуниверситете (ЧелГУ), отметил ректор учебного заведения Сергей Таскаев.

«Мы можем помочь с помощью физики, химии и математики. В рамках межвузовского кампуса мы реализуем центр, который будет решать задачи по разработке новых стройматериалов. Можно перерабатывать выбросы, которые в дальнейшем использовать в строительстве дорог. Технология уже существовала, но в Челябинской области она будет применена впервые», — заявил Таскаев.

Ранее URA.RU сообщало, что в регионе наблюдается нехватка кадров в дорожном строительстве. Для этого совместно с вузами ведется активная работа по подготовке дорожников.