Суд в ХМАО отправил мужчину на исправительные работы за убийство родного брата

Суд приговорил югорчанина к исправительным работам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Октябрьский районный суд приговорил местного жителя к одному году исправительных работ за убийство родного брата. Его действия были квалифицированы по статье 108 УК РФ как превышение пределов необходимой самообороны, сообщается в картотеке.

«Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ, и назначить ему наказание в виде исправительных работ на срок 1 (один) год, с удержанием в доход государства 10% (десяти процентов) заработка, ежемесячно», — сообщается в картотеке. Братья поссорились во время застолья.

Погибший во время конфликта стал избивать своего брата подлокотником от дивана. Тот, обороняясь, схватил нож и ударил нападавшего, последний скончался на месте. Во время приговора смягчающим обстоятельством также стало то, что осужденный явился с повинной и сотрудничал со следствием.

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