23 января 2024

Суд в ХМАО отправил мужчину на исправительные работы за убийство родного брата

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд приговорил югорчанина к исправительным работам Фото:

Октябрьский районный суд приговорил местного жителя к одному году исправительных работ за убийство родного брата. Его действия были квалифицированы по статье 108 УК РФ как превышение пределов необходимой самообороны, сообщается в картотеке.

«Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ, и назначить ему наказание в виде исправительных работ на срок 1 (один) год, с удержанием в доход государства 10% (десяти процентов) заработка, ежемесячно», — сообщается в картотеке. Братья поссорились во время застолья.

Погибший во время конфликта стал избивать своего брата подлокотником от дивана. Тот, обороняясь, схватил нож и ударил нападавшего, последний скончался на месте. Во время приговора смягчающим обстоятельством также стало то, что осужденный явился с повинной и сотрудничал со следствием.

Ранее URA.RU сообщало, что силовики раскрыли подробности убийства бизнесмена в Радужном. Подозреваемый зарезал мужчину за отказ платить за ремонт автомобиля.

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Октябрьский районный суд приговорил местного жителя к одному году исправительных работ за убийство родного брата. Его действия были квалифицированы по статье 108 УК РФ как превышение пределов необходимой самообороны, сообщается в картотеке. «Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ, и назначить ему наказание в виде исправительных работ на срок 1 (один) год, с удержанием в доход государства 10% (десяти процентов) заработка, ежемесячно», — сообщается в картотеке. Братья поссорились во время застолья. Погибший во время конфликта стал избивать своего брата подлокотником от дивана. Тот, обороняясь, схватил нож и ударил нападавшего, последний скончался на месте. Во время приговора смягчающим обстоятельством также стало то, что осужденный явился с повинной и сотрудничал со следствием. Ранее URA.RU сообщало, что силовики раскрыли подробности убийства бизнесмена в Радужном. Подозреваемый зарезал мужчину за отказ платить за ремонт автомобиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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