Челябинцы требуют со стримера Mellstroy 10 млн рублей

Александр Морозов (на фото) подал иск на Андрея Бурима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Группа «Братство Морозов-Златоуст» из Челябинской области подала в суд на стримера Mellstroy (настоящее имя Андрей Бурим). С Бурима за «оскорбление деловой репутации русскоязычных» требуют 10 млн рублей. Группу, подавшую иск, возглавляет экс-депутат заксобрания региона Александр Морозов, отсидевший 19 лет за убийства и бандитизм.

«Морозов заявил, что Бурим пропагандирует асоциальное поведение и демонстрирует явное неуважение к россиянам. В исковом заявлении перечислены 114 видео», — сообщает telegram-канал Shot. В числе такие видео и кадры, на которых Бурим избил в прямом эфире модель из Челябинской области Алену Ефремову.

За избиение Ефремовой на Mellstroy было возбуждено уголовное дело. Стримера присудили к шести месяцам исправительных работ. В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий введение административных штрафов за треш-стримы.

Представители Морозова уже подавали в суд на певца Григория Лепса, музыканта Сергея Шнурова и других известных персон. Ответчиков обвиняют в неуважении к обществу и требуют с них от 5 до 10 млн рублей. С блогера Анастасии Ивлеевой представители братства требуют миллиард рублей за «голую вечеринку». Ни один суд пока не выигран.

В начале девяностых годов Морозов создал одну из самых могущественных уральских ОПГ, стал депутатом заксобрания Челябинской области и имел серьезное политическое влияние. После разгрома группировки Морозова приговорили к 19 годам строго режима. Отсидев полный срок, он вышел на свободу в мае 2016 года и объявил о создании религиозной группы «Монашеский-рыцарский орден „Братство Морозов — Златоуст“». Морозов пытался вернуть себе влияние в Златоусте, но это ему не удалось, и он перебрался в Подмосковье.