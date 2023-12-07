07 декабря 2023

В ГД внесли законопроект, предусматривающий штрафы за треш-стримы

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Руководитель штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Кузьминых Юрий после допроса СК. Екатеринбург, видеокамера, камера видеонаблюдения, видеонаблюдение
Блогеров предлагают наказывать крупными штрафами за шок-контент Фото:

Группа депутатов внесла в Госдуму РФ законопроект, предусматривающий введение административных штрафов за треш-стримы. Парламентарии предлагают наказывать блогеров за демонстрацию жестокости штрафом до 700 тысяч рублей.

«В Думу внесли поправки в КоАП о штрафах до 700 тысяч рублей за треш-стримы. Блогеров предлагают наказывать за незаконное распространение в сети фото- и видеоматериалов с демонстрацией насилия», — пишет ТАСС со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

Авторы законопроекта предлагают установить наказание в виде штрафа в размере от 200 до 600 тысяч рублей с конфискацией оборудования. Для должностных лиц штраф составит от 300 до 700 тысяч рублей. В этом случае также предусмотрена конфискация оборудования, которое использовалось при изготовлении контента. Протоколы о правонарушениях будут составлять Роскомнадзор и полиция, а рассматривать дела будет суд.

Сенатор от Пермского края Алексей Пушковов (один из авторов законопроекта) ране объявил войну треш-стримам в России. В октябре 2020 года стример Mellstroy (Андрей Бурим) избил в прямом эфире модель из Челябинской области Алену Ефремову. А в декабре блогер Reeflay (Станислав Решетников) выгнал свою подругу на мороз в нижнем белье. Через пару часов девушка умерла, однако стример не прекратил трансляцию, даже когда приехали медики.

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Группа депутатов внесла в Госдуму РФ законопроект, предусматривающий введение административных штрафов за треш-стримы. Парламентарии предлагают наказывать блогеров за демонстрацию жестокости штрафом до 700 тысяч рублей. «В Думу внесли поправки в КоАП о штрафах до 700 тысяч рублей за треш-стримы. Блогеров предлагают наказывать за незаконное распространение в сети фото- и видеоматериалов с демонстрацией насилия», — пишет ТАСС со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ. Авторы законопроекта предлагают установить наказание в виде штрафа в размере от 200 до 600 тысяч рублей с конфискацией оборудования. Для должностных лиц штраф составит от 300 до 700 тысяч рублей. В этом случае также предусмотрена конфискация оборудования, которое использовалось при изготовлении контента. Протоколы о правонарушениях будут составлять Роскомнадзор и полиция, а рассматривать дела будет суд. Сенатор от Пермского края Алексей Пушковов (один из авторов законопроекта) ране объявил войну треш-стримам в России. В октябре 2020 года стример Mellstroy (Андрей Бурим) избил в прямом эфире модель из Челябинской области Алену Ефремову. А в декабре блогер Reeflay (Станислав Решетников) выгнал свою подругу на мороз в нижнем белье. Через пару часов девушка умерла, однако стример не прекратил трансляцию, даже когда приехали медики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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