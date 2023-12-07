В ГД внесли законопроект, предусматривающий штрафы за треш-стримы

08 декабря 2023 в 01:33 Размер текста - 17 +

Блогеров предлагают наказывать крупными штрафами за шок-контент Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Группа депутатов внесла в Госдуму РФ законопроект, предусматривающий введение административных штрафов за треш-стримы. Парламентарии предлагают наказывать блогеров за демонстрацию жестокости штрафом до 700 тысяч рублей. «В Думу внесли поправки в КоАП о штрафах до 700 тысяч рублей за треш-стримы. Блогеров предлагают наказывать за незаконное распространение в сети фото- и видеоматериалов с демонстрацией насилия», — пишет ТАСС со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ. Авторы законопроекта предлагают установить наказание в виде штрафа в размере от 200 до 600 тысяч рублей с конфискацией оборудования. Для должностных лиц штраф составит от 300 до 700 тысяч рублей. В этом случае также предусмотрена конфискация оборудования, которое использовалось при изготовлении контента. Протоколы о правонарушениях будут составлять Роскомнадзор и полиция, а рассматривать дела будет суд. Сенатор от Пермского края Алексей Пушковов (один из авторов законопроекта) ране объявил войну треш-стримам в России. В октябре 2020 года стример Mellstroy (Андрей Бурим) избил в прямом эфире модель из Челябинской области Алену Ефремову. А в декабре блогер Reeflay (Станислав Решетников) выгнал свою подругу на мороз в нижнем белье. Через пару часов девушка умерла, однако стример не прекратил трансляцию, даже когда приехали медики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Группа депутатов внесла в Госдуму РФ законопроект, предусматривающий введение административных штрафов за треш-стримы. Парламентарии предлагают наказывать блогеров за демонстрацию жестокости штрафом до 700 тысяч рублей. «В Думу внесли поправки в КоАП о штрафах до 700 тысяч рублей за треш-стримы. Блогеров предлагают наказывать за незаконное распространение в сети фото- и видеоматериалов с демонстрацией насилия», — пишет ТАСС со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ. Авторы законопроекта предлагают установить наказание в виде штрафа в размере от 200 до 600 тысяч рублей с конфискацией оборудования. Для должностных лиц штраф составит от 300 до 700 тысяч рублей. В этом случае также предусмотрена конфискация оборудования, которое использовалось при изготовлении контента. Протоколы о правонарушениях будут составлять Роскомнадзор и полиция, а рассматривать дела будет суд. Сенатор от Пермского края Алексей Пушковов (один из авторов законопроекта) ране объявил войну треш-стримам в России. В октябре 2020 года стример Mellstroy (Андрей Бурим) избил в прямом эфире модель из Челябинской области Алену Ефремову. А в декабре блогер Reeflay (Станислав Решетников) выгнал свою подругу на мороз в нижнем белье. Через пару часов девушка умерла, однако стример не прекратил трансляцию, даже когда приехали медики.