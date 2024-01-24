Власти в ХМАО не планируют переводить школы на дистант из-за анонимных угроз

Школы эвакуируют четвертый день подряд Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Школы ХМАО не планируют переводить на дистанционное обучение из-за анонимных угроз, которые поступают в образовательные учреждения четвертый день подряд. Об этом URA.RU сообщил директор окружного департамента образования Алексей Дренин.

«Нет основания для перевода школы на дистант. Угроза не основание. Сколько продлится, эта волна мы не знаем, на какой срок переводить школы на дистант не определить. Поэтому вопрос о переводе даже не рассматривается», — сообщил Дренин.

Руководитель департамента образования отметил, что образовательные учреждения, после угроз силовики проверяют достаточно оперативно и учебный процесс восстанавливается. Вводить что-то дополнительно нет необходимости.

Ранее URA.RU сообщало, что школы округа эвакуируют четвертый день подряд. Причиной стали массовые рассылки о спрятанных взрывных устройствах.