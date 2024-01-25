Республиканская партия определила своего кандидата в президенты США

Трампа готовы выдвинуть в качестве кандидата на пост президента
Республиканцы США готовы объявить в качестве своего кандидата экс-президента страны Дональда Трампа. Об этом заявлено в распространенном проекте резолюции Национального комитета партии.
«Решено, что Национальный комитет (Республиканской партии США — прим. URA.RU) настоящим объявляет Трампа нашим будущим кандидатом на пост президента США в 2024 году. И с текущего момента переходит в режим полноценных всеобщих выборов», — говорится в проекте резолюции, его содержание передает
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