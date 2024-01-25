25 января 2024

Республиканская партия определила своего кандидата в президенты США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп,  stock
Трампа готовы выдвинуть в качестве кандидата на пост президента Фото:

Республиканцы США готовы объявить в качестве своего кандидата экс-президента страны Дональда Трампа. Об этом заявлено в распространенном проекте резолюции Национального комитета партии.

«Решено, что Национальный комитет (Республиканской партии США — прим. URA.RU) настоящим объявляет Трампа нашим будущим кандидатом на пост президента США в 2024 году. И с текущего момента переходит в режим полноценных всеобщих выборов», — говорится в проекте резолюции, его содержание передает телеканал CNN.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Республиканцы США готовы объявить в качестве своего кандидата экс-президента страны Дональда Трампа. Об этом заявлено в распространенном проекте резолюции Национального комитета партии. «Решено, что Национальный комитет (Республиканской партии США — прим. URA.RU) настоящим объявляет Трампа нашим будущим кандидатом на пост президента США в 2024 году. И с текущего момента переходит в режим полноценных всеобщих выборов», — говорится в проекте резолюции, его содержание передает телеканал CNN.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...