С Петросяна и Степаненко хотят взыскать полмиллиона за оценку оккультных книг

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Первоначально расходы на экспертизы были возложены на Петросяна
Первоначально расходы на экспертизы были возложены на Петросяна Фото:

Федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте РФ требует через Хамовнический суд Москвы взыскать с юмористов Елены Степаненко и Евгения Петросяна около 500 тысяч рублей в качестве компенсации затрат на услуги искусствоведа. Его привлекли для проведения экспертиз по разделу раритетных оккультных книг в процессе их развода. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса. 

"ФБУ Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ просит Хамовнический районный суд взыскать с ответчиков расходы за услуги привлеченного в рамках масштабных экспертиз искусствоведа, которого назначали в судебном порядке при разделе имущества артистов во время их бракоразводного процесса", — рассказал источник ТАСС. Он отметил, что сумма исковых требований составляет около 500 тысяч рублей.

Судебное заседание назначено на 27 июля. Уточняется, что в начале бракоразводного процесса Степаненко требовала через Хамовнический суд выделить ей половину совместно нажитого имущества, оцененного в 1,5 млрд рублей, а также редкие оккультные книги. Среди них — книга Ганса Фреймарка 1910 года выпуска "Оккультизм и сексуальность".

Первоначально расходы на экспертизы, проведенные по инициативе стороны Степаненко, были возложены на Петросяна, поскольку он не согласился с оценкой движимого имущества. Апелляционная инстанция признала это решение районного суда обоснованным.

В апреле текущего года Петросян через суд снял с регистрационного учета в своей квартире 56-летнюю дочь Викторину. После развода со Степаненко в 2018 году, когда Викторина поддержала мачеху, юморист прекратил с наследницей общение, передает "360.ru".

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Федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте РФ требует через Хамовнический суд Москвы взыскать с юмористов Елены Степаненко и Евгения Петросяна около 500 тысяч рублей в качестве компенсации затрат на услуги искусствоведа. Его привлекли для проведения экспертиз по разделу раритетных оккультных книг в процессе их развода. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.  "ФБУ Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ просит Хамовнический районный суд взыскать с ответчиков расходы за услуги привлеченного в рамках масштабных экспертиз искусствоведа, которого назначали в судебном порядке при разделе имущества артистов во время их бракоразводного процесса", — рассказал источник ТАСС. Он отметил, что сумма исковых требований составляет около 500 тысяч рублей. Судебное заседание назначено на 27 июля. Уточняется, что в начале бракоразводного процесса Степаненко требовала через Хамовнический суд выделить ей половину совместно нажитого имущества, оцененного в 1,5 млрд рублей, а также редкие оккультные книги. Среди них — книга Ганса Фреймарка 1910 года выпуска "Оккультизм и сексуальность". Первоначально расходы на экспертизы, проведенные по инициативе стороны Степаненко, были возложены на Петросяна, поскольку он не согласился с оценкой движимого имущества. Апелляционная инстанция признала это решение районного суда обоснованным. В апреле текущего года Петросян через суд снял с регистрационного учета в своей квартире 56-летнюю дочь Викторину. После развода со Степаненко в 2018 году, когда Викторина поддержала мачеху, юморист прекратил с наследницей общение, передает "360.ru".
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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