В США рассказали, как Запад заставлял Украину пойти на условия РФ в переговорах

Журналист Time: Запад требовал от Киева пойти на уступки с Москвой

26 января 2024 в 12:04 Размер текста - 17 +

Запад давил на Владимира Зеленского по переговорам с РФ, заявил журналист Саймон Шустер Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В 2022 году планировалось организовать личную встречу президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Тогда западные страны настаивали, чтобы Киев принял условия Москвы. Об этом в книге о президенте Украины The Showman написал корреспондент журнала Time Саймон Шустер. «Зеленский столкнулся с давлением со стороны своих западных партнеров: те требовали, чтобы Киев пошел на дополнительные уступки», — рассказал Шустер в книге, передает РБК. Отмечается, что Запад понимал необходимость продолжения мирных переговоров. В августе 2023 года Зеленский признал давление на него со стороны союзников. Запад требовал, чтобы он согласился пойти на переговоры с Россией. Об этом говорилось в публикации газеты The New York Times. При этом в декабре того же года он отказался от своих слов. Однако украинский лидер отметил, что слышит их голоса в пользу переговоров с Россией.

