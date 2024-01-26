В США рассказали, как Запад заставлял Украину пойти на условия РФ в переговорах

Журналист Time: Запад требовал от Киева пойти на уступки с Москвой
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Запад давил на Владимира Зеленского по переговорам с РФ, заявил журналист Саймон Шустер Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В 2022 году планировалось организовать личную встречу президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Тогда западные страны настаивали, чтобы Киев принял условия Москвы. Об этом в книге о президенте Украины The Showman написал корреспондент журнала Time Саймон Шустер.

«Зеленский столкнулся с давлением со стороны своих западных партнеров: те требовали, чтобы Киев пошел на дополнительные уступки», — рассказал Шустер в книге, передает РБК. Отмечается, что Запад понимал необходимость продолжения мирных переговоров.

В августе 2023 года Зеленский признал давление на него со стороны союзников. Запад требовал, чтобы он согласился пойти на переговоры с Россией. Об этом говорилось в публикации газеты The New York Times. При этом в декабре того же года он отказался от своих слов. Однако украинский лидер отметил, что слышит их голоса в пользу переговоров с Россией.

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В 2022 году планировалось организовать личную встречу президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Тогда западные страны настаивали, чтобы Киев принял условия Москвы. Об этом в книге о президенте Украины The Showman написал корреспондент журнала Time Саймон Шустер. «Зеленский столкнулся с давлением со стороны своих западных партнеров: те требовали, чтобы Киев пошел на дополнительные уступки», — рассказал Шустер в книге, передает РБК. Отмечается, что Запад понимал необходимость продолжения мирных переговоров. В августе 2023 года Зеленский признал давление на него со стороны союзников. Запад требовал, чтобы он согласился пойти на переговоры с Россией. Об этом говорилось в публикации газеты The New York Times. При этом в декабре того же года он отказался от своих слов. Однако украинский лидер отметил, что слышит их голоса в пользу переговоров с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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