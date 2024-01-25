В правовом управлении администрации Перми назначили нового руководителя

Начальником правового управления администрации Перми назначили Нину Кирсань. Ранее она занимала руководствующую должность в АО «Фонд развития Пермского края».
«Начальником правового управления администрации Перми назначена Нина Кирсань. К своим обязанностям она приступит с 29 января», — рассказали в пресс-службе мэрии Перми.
Про Нину Кирсань известно, что у нее юридическое образование. В 2020 году работала в АО «Корпорации развития Пермского края», а в 2022 году стала директором по правовым вопросам в АО «Фонд развития Пермского края». В администрации Перми Кирсань будет обеспечивать законность работы главы города, организовывать судебную защиту интересов города и решать другие задачи.
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