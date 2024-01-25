25 января 2024

В правовом управлении администрации Перми назначили нового руководителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, чиновник, заседание, заседание глав, депутат
К обязанностям Кирсань приступит с 29 января Фото:

Начальником правового управления администрации Перми назначили Нину Кирсань. Ранее она занимала руководствующую должность в АО «Фонд развития Пермского края».

«Начальником правового управления администрации Перми назначена Нина Кирсань. К своим обязанностям она приступит с 29 января», — рассказали в пресс-службе мэрии Перми.

Про Нину Кирсань известно, что у нее юридическое образование. В 2020 году работала в АО «Корпорации развития Пермского края», а в 2022 году стала директором по правовым вопросам в АО «Фонд развития Пермского края». В администрации Перми Кирсань будет обеспечивать законность работы главы города, организовывать судебную защиту интересов города и решать другие задачи.

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Начальником правового управления администрации Перми назначили Нину Кирсань. Ранее она занимала руководствующую должность в АО «Фонд развития Пермского края». «Начальником правового управления администрации Перми назначена Нина Кирсань. К своим обязанностям она приступит с 29 января», — рассказали в пресс-службе мэрии Перми. Про Нину Кирсань известно, что у нее юридическое образование. В 2020 году работала в АО «Корпорации развития Пермского края», а в 2022 году стала директором по правовым вопросам в АО «Фонд развития Пермского края». В администрации Перми Кирсань будет обеспечивать законность работы главы города, организовывать судебную защиту интересов города и решать другие задачи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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