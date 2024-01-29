Свердловчанка, которую изнасиловали, отказалась наказывать обидчиков

Жительница Екатеринбурга, которая заявила об изнасиловании, забрала заявление. Свой поступок девушка объяснила тем, что не хочет участвовать в допросах, которые, по ее словам, наносят ей психологическую травму.
«Я сама отказалась, хотя и не простила обидчиков. Я понимаю, что изнасилование — это серьезное преступление, но также понимаю, что придется участвовать в допросах, участвовать в очных ставках, которых сильнее всего боюсь», — пишет Е1, цитируя Алену. Девушка забрала заявление по обоюдному согласию сторон.
Редакция URA.RU обратилась в Военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Екатеринбургскому гарнизону. Оперативно получить комментарий не удалось, так как на звонок журналиста никто не ответил.
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