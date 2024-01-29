Свердловчанка, которую изнасиловали, отказалась наказывать обидчиков

30 января 2024 в 09:45 Размер текста - 17 +

Екатеринбурженка, заявившая об изнасиловании, отказалась наказывать обидчиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Екатеринбурга, которая заявила об изнасиловании, забрала заявление. Свой поступок девушка объяснила тем, что не хочет участвовать в допросах, которые, по ее словам, наносят ей психологическую травму. «Я сама отказалась, хотя и не простила обидчиков. Я понимаю, что изнасилование — это серьезное преступление, но также понимаю, что придется участвовать в допросах, участвовать в очных ставках, которых сильнее всего боюсь», — пишет Е1, цитируя Алену. Девушка забрала заявление по обоюдному согласию сторон. Редакция URA.RU обратилась в Военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Екатеринбургскому гарнизону. Оперативно получить комментарий не удалось, так как на звонок журналиста никто не ответил.

Жительница Екатеринбурга, которая заявила об изнасиловании, забрала заявление. Свой поступок девушка объяснила тем, что не хочет участвовать в допросах, которые, по ее словам, наносят ей психологическую травму. «Я сама отказалась, хотя и не простила обидчиков. Я понимаю, что изнасилование — это серьезное преступление, но также понимаю, что придется участвовать в допросах, участвовать в очных ставках, которых сильнее всего боюсь», — пишет Е1, цитируя Алену. Девушка забрала заявление по обоюдному согласию сторон. Редакция URA.RU обратилась в Военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Екатеринбургскому гарнизону. Оперативно получить комментарий не удалось, так как на звонок журналиста никто не ответил.