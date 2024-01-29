29 января 2024

Свердловчанка, которую изнасиловали, отказалась наказывать обидчиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Насилие и педофилия. Клипарт. Курган, насилие, удушье
Екатеринбурженка, заявившая об изнасиловании, отказалась наказывать обидчиков Фото:

Жительница Екатеринбурга, которая заявила об изнасиловании, забрала заявление. Свой поступок девушка объяснила тем, что не хочет участвовать в допросах, которые, по ее словам, наносят ей психологическую травму.

«Я сама отказалась, хотя и не простила обидчиков. Я понимаю, что изнасилование — это серьезное преступление, но также понимаю, что придется участвовать в допросах, участвовать в очных ставках, которых сильнее всего боюсь», — пишет Е1, цитируя Алену. Девушка забрала заявление по обоюдному согласию сторон.

Редакция URA.RU обратилась в Военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Екатеринбургскому гарнизону. Оперативно получить комментарий не удалось, так как на звонок журналиста никто не ответил.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Екатеринбурга, которая заявила об изнасиловании, забрала заявление. Свой поступок девушка объяснила тем, что не хочет участвовать в допросах, которые, по ее словам, наносят ей психологическую травму. «Я сама отказалась, хотя и не простила обидчиков. Я понимаю, что изнасилование — это серьезное преступление, но также понимаю, что придется участвовать в допросах, участвовать в очных ставках, которых сильнее всего боюсь», — пишет Е1, цитируя Алену. Девушка забрала заявление по обоюдному согласию сторон. Редакция URA.RU обратилась в Военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Екатеринбургскому гарнизону. Оперативно получить комментарий не удалось, так как на звонок журналиста никто не ответил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...