Из Екатеринбурга внезапно ушла федеральная сеть автоцентров

В Екатеринбурге закрылась федеральная сеть автоцентров «Мир масел». Компания занималась продажей и экспресс-заменой масел. Информация о закрытии появилась на сайте организации.
«Уважаемые клиенты. Мы вынуждены закрыть все станции обслуживания в Екатеринбурге. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — следует из сообщения во всплывающем окне на сайте компании.
Данная сеть автоцентров работает с 2010 года и представлена в Уфе, Самаре и Челябинске. В Екатеринбурге филиалы были открыты на улицах Вилонова, Старых Большевиков, Шефской, Селькоровской и Дружининской.
