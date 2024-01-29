29 января 2024

В Пермском крае умер Заслуженный учитель России Георгий Одинцов

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Начало 3-го форума Города трудовой доблести. Екатеринбург, возложение цветов, церемония, гвоздика
Церемония прощания пройдет 1 февраля Фото:

В Пермском крае умер Заслуженного учитель, Почетный гражданин Краснокамска Георгий Одинцов. О смерти педагога сообщили в мэрии города.

«29 января перестало биться сердце Заслуженного учителя, Почетного гражданина города Краснокамска, ветерана педагогического труда, учителя химии Одинцова Георгия Александровича. Светлая память о Георгии Александровича навсегда сохранится в сердцах жителей Краснокамского городского округа», — сообщается на странице администрации Краснокамска в соцсети «ВКонтакте».

Георгий Одинцов проработал много лет учителем химии в средней школе № 1. Он разработал сборник задач и авторский элективный курс по органической химии. Ученики Одинцова занимали призовые места в конкурсах и олимпиадах, успешно сдавали экзамены в школе и вузах. Среди многих званий, которые он заслужил за свою жизнь, «Отличник народного просвещения РСФСР», «Отличник просвещения СССР», «Заслуженный учитель школы РФ», «Соросовский учитель», «Учитель-методист». Он награжден Почетной грамотой Министерства образования РФ, является победителем конкурса лучших учителей России.

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В Пермском крае умер Заслуженного учитель, Почетный гражданин Краснокамска Георгий Одинцов. О смерти педагога сообщили в мэрии города. «29 января перестало биться сердце Заслуженного учителя, Почетного гражданина города Краснокамска, ветерана педагогического труда, учителя химии Одинцова Георгия Александровича. Светлая память о Георгии Александровича навсегда сохранится в сердцах жителей Краснокамского городского округа», — сообщается на странице администрации Краснокамска в соцсети «ВКонтакте». Георгий Одинцов проработал много лет учителем химии в средней школе № 1. Он разработал сборник задач и авторский элективный курс по органической химии. Ученики Одинцова занимали призовые места в конкурсах и олимпиадах, успешно сдавали экзамены в школе и вузах. Среди многих званий, которые он заслужил за свою жизнь, «Отличник народного просвещения РСФСР», «Отличник просвещения СССР», «Заслуженный учитель школы РФ», «Соросовский учитель», «Учитель-методист». Он награжден Почетной грамотой Министерства образования РФ, является победителем конкурса лучших учителей России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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