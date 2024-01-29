В Пермском крае умер Заслуженный учитель России Георгий Одинцов

30 января 2024 в 10:48 Размер текста - 17 +

Церемония прощания пройдет 1 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае умер Заслуженного учитель, Почетный гражданин Краснокамска Георгий Одинцов. О смерти педагога сообщили в мэрии города. «29 января перестало биться сердце Заслуженного учителя, Почетного гражданина города Краснокамска, ветерана педагогического труда, учителя химии Одинцова Георгия Александровича. Светлая память о Георгии Александровича навсегда сохранится в сердцах жителей Краснокамского городского округа», — сообщается на странице администрации Краснокамска в соцсети «ВКонтакте». Георгий Одинцов проработал много лет учителем химии в средней школе № 1. Он разработал сборник задач и авторский элективный курс по органической химии. Ученики Одинцова занимали призовые места в конкурсах и олимпиадах, успешно сдавали экзамены в школе и вузах. Среди многих званий, которые он заслужил за свою жизнь, «Отличник народного просвещения РСФСР», «Отличник просвещения СССР», «Заслуженный учитель школы РФ», «Соросовский учитель», «Учитель-методист». Он награжден Почетной грамотой Министерства образования РФ, является победителем конкурса лучших учителей России.

В Пермском крае умер Заслуженного учитель, Почетный гражданин Краснокамска Георгий Одинцов. О смерти педагога сообщили в мэрии города. «29 января перестало биться сердце Заслуженного учителя, Почетного гражданина города Краснокамска, ветерана педагогического труда, учителя химии Одинцова Георгия Александровича. Светлая память о Георгии Александровича навсегда сохранится в сердцах жителей Краснокамского городского округа», — сообщается на странице администрации Краснокамска в соцсети «ВКонтакте». Георгий Одинцов проработал много лет учителем химии в средней школе № 1. Он разработал сборник задач и авторский элективный курс по органической химии. Ученики Одинцова занимали призовые места в конкурсах и олимпиадах, успешно сдавали экзамены в школе и вузах. Среди многих званий, которые он заслужил за свою жизнь, «Отличник народного просвещения РСФСР», «Отличник просвещения СССР», «Заслуженный учитель школы РФ», «Соросовский учитель», «Учитель-методист». Он награжден Почетной грамотой Министерства образования РФ, является победителем конкурса лучших учителей России.