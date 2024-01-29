У топ-менеджера пермского филиала «Россети Урал» появился новый заместитель

30 января 2024 в 11:10 Размер текста - 17 +

Новый заместитель директора уже приступил к своим рабочим обязанностям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У руководителя пермского филиала «Россети Урал» Вячеслава Костецкого появился еще один заместитель. Это директор по технологическому присоединению и развитию. Им стал Артем Александров, который ранее в компании занимал должность начальника управления по технологическому присоединению. «Ранее это управление входило в структуру заместителя директора по передаче электроэнергии и технологического присоединения компании. А теперь вместо одного заместителя директора стало два. Артем Александров уже приступил к своим обязанностям в новой должности», — сообщил URA.RU источник, близкий к пермскому филиалу «Россети Урал». Ранее URA.RU рассказывало, что руководитель пермского филиала «Россети Урал» Вячеслав Костецкий уволил директора производственного отделения «Березниковские электрические сети» Алексея Борковца. Он проработал в пермской электросетевой компании с 1996 года, а подразделение в Березниках возглавлял с 2010 года.

У руководителя пермского филиала «Россети Урал» Вячеслава Костецкого появился еще один заместитель. Это директор по технологическому присоединению и развитию. Им стал Артем Александров, который ранее в компании занимал должность начальника управления по технологическому присоединению. «Ранее это управление входило в структуру заместителя директора по передаче электроэнергии и технологического присоединения компании. А теперь вместо одного заместителя директора стало два. Артем Александров уже приступил к своим обязанностям в новой должности», — сообщил URA.RU источник, близкий к пермскому филиалу «Россети Урал». Ранее URA.RU рассказывало, что руководитель пермского филиала «Россети Урал» Вячеслав Костецкий уволил директора производственного отделения «Березниковские электрические сети» Алексея Борковца. Он проработал в пермской электросетевой компании с 1996 года, а подразделение в Березниках возглавлял с 2010 года.