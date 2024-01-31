31 января 2024

В ХМАО снизился уровень преступности в общественных местах за 2023 год

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники. Пермь, уборка снега, школьники, снегопад, люди на пешеходном переходе
Более 85% жителей Ханты-Мансийска считают, что они живут в безопасном городе Фото:

В общественных местах Ханты-Мансийска (ХМАО) на 30% снизился уровень преступности за 2023 год. Об этом сообщил глава окружной столицы Максим Ряшин.

«С каждым годом наш город становится все красивее и комфортнее, а самое главное — безопаснее. Согласно статистике, за 2023 год уровень преступности в общественных местах снизился более чем на 30%. Уменьшилось и количество дорожно-транспортных происшествий», — слова Ряшина передают на официальном информационном сайте правительства города. По данным социологических опросов, более 85% жителей считают, что они живут в безопасном городе.

По словам главы города, продолжается работа по строительству участковых пунктов полиции. По инициативе начальника управления МВД по Югре Дамира Растямовича Сатретдинова в городе возводят отдельно стоящие здания. В этом году по улице Рознина планируется открыть седьмое.

В окружной прокуратуре URA.RU сообщили, что в прошлом году в регионе сократилось количество правонарушений, совершенных иностранными гражданами. По данным надзорного ведомства, за 2023 год в отношении мигрантов составлено пять тысяч протоколов за работу без патентов. Это на 20% меньше, чем в 2022 году.

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В общественных местах Ханты-Мансийска (ХМАО) на 30% снизился уровень преступности за 2023 год. Об этом сообщил глава окружной столицы Максим Ряшин. «С каждым годом наш город становится все красивее и комфортнее, а самое главное — безопаснее. Согласно статистике, за 2023 год уровень преступности в общественных местах снизился более чем на 30%. Уменьшилось и количество дорожно-транспортных происшествий», — слова Ряшина передают на официальном информационном сайте правительства города. По данным социологических опросов, более 85% жителей считают, что они живут в безопасном городе. По словам главы города, продолжается работа по строительству участковых пунктов полиции. По инициативе начальника управления МВД по Югре Дамира Растямовича Сатретдинова в городе возводят отдельно стоящие здания. В этом году по улице Рознина планируется открыть седьмое. В окружной прокуратуре URA.RU сообщили, что в прошлом году в регионе сократилось количество правонарушений, совершенных иностранными гражданами. По данным надзорного ведомства, за 2023 год в отношении мигрантов составлено пять тысяч протоколов за работу без патентов. Это на 20% меньше, чем в 2022 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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