В ХМАО снизился уровень преступности в общественных местах за 2023 год

В общественных местах Ханты-Мансийска (ХМАО) на 30% снизился уровень преступности за 2023 год. Об этом сообщил глава окружной столицы Максим Ряшин.
«С каждым годом наш город становится все красивее и комфортнее, а самое главное — безопаснее. Согласно статистике, за 2023 год уровень преступности в общественных местах снизился более чем на 30%. Уменьшилось и количество дорожно-транспортных происшествий», — слова Ряшина передают на официальном информационном сайте правительства города. По данным социологических опросов, более 85% жителей считают, что они живут в безопасном городе.
По словам главы города, продолжается работа по строительству участковых пунктов полиции. По инициативе начальника управления МВД по Югре Дамира Растямовича Сатретдинова в городе возводят отдельно стоящие здания. В этом году по улице Рознина планируется открыть седьмое.
В окружной прокуратуре URA.RU сообщили, что в прошлом году в регионе сократилось количество правонарушений, совершенных иностранными гражданами. По данным надзорного ведомства, за 2023 год в отношении мигрантов составлено пять тысяч протоколов за работу без патентов. Это на 20% меньше, чем в 2022 году.
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