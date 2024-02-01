Российский оператор помог украинскому военному пробраться через минное поле

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Безоружные украинские военные встретились с Российскими. Переговоры.Севастополь. Крым. Аэропорт Бельбек, целится, армия, военные, пулемет, солдат
Российский военный дроном вывел через минное поле солдата ВС Украины, решившего сдаться Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российский оператор беспилотного летательного аппарата помогу украинскому военному выйти на подконтрольную России территорию через минное поле. Об этом сообщил командир с позывным «Старший».

«Недавно был случай: птичкой (БПЛА — ред.) одного выводили, под нашу птичку он шел, бросил оружие, вывели его, взяли в плен», — рассказал командир группы. По его словам, оператор БПЛА направлял украинского военного к тропам, шедшим в обход минных заграждений ВСУ.

Ранее украинский политолог Василий Вакаров рассказал, что на Украине начался кризис, который поможет наступлению РФ в зоне СВО. По его словам, противоречия между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным длятся уже не первый месяц, что на руку России.

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Российский оператор беспилотного летательного аппарата помогу украинскому военному выйти на подконтрольную России территорию через минное поле. Об этом сообщил командир с позывным «Старший». «Недавно был случай: птичкой (БПЛА — ред.) одного выводили, под нашу птичку он шел, бросил оружие, вывели его, взяли в плен», — рассказал командир группы. По его словам, оператор БПЛА направлял украинского военного к тропам, шедшим в обход минных заграждений ВСУ. Ранее украинский политолог Василий Вакаров рассказал, что на Украине начался кризис, который поможет наступлению РФ в зоне СВО. По его словам, противоречия между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным длятся уже не первый месяц, что на руку России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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