Российский оператор беспилотного летательного аппарата помогу украинскому военному выйти на подконтрольную России территорию через минное поле. Об этом сообщил командир с позывным «Старший».
«Недавно был случай: птичкой (БПЛА — ред.) одного выводили, под нашу птичку он шел, бросил оружие, вывели его, взяли в плен», — рассказал командир группы. По его словам, оператор БПЛА направлял украинского военного к тропам, шедшим в обход минных заграждений ВСУ.
Ранее украинский политолог Василий Вакаров рассказал, что на Украине начался кризис, который поможет наступлению РФ в зоне СВО. По его словам, противоречия между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным длятся уже не первый месяц, что на руку России.
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