Российский оператор помог украинскому военному пробраться через минное поле

01 февраля 2024 в 09:35 Размер текста - 17 +

Российский военный дроном вывел через минное поле солдата ВС Украины, решившего сдаться Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский оператор беспилотного летательного аппарата помогу украинскому военному выйти на подконтрольную России территорию через минное поле. Об этом сообщил командир с позывным «Старший». «Недавно был случай: птичкой (БПЛА — ред.) одного выводили, под нашу птичку он шел, бросил оружие, вывели его, взяли в плен», — рассказал командир группы. По его словам, оператор БПЛА направлял украинского военного к тропам, шедшим в обход минных заграждений ВСУ. Ранее украинский политолог Василий Вакаров рассказал, что на Украине начался кризис, который поможет наступлению РФ в зоне СВО. По его словам, противоречия между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным длятся уже не первый месяц, что на руку России.

Российский оператор беспилотного летательного аппарата помогу украинскому военному выйти на подконтрольную России территорию через минное поле. Об этом сообщил командир с позывным «Старший». «Недавно был случай: птичкой (БПЛА — ред.) одного выводили, под нашу птичку он шел, бросил оружие, вывели его, взяли в плен», — рассказал командир группы. По его словам, оператор БПЛА направлял украинского военного к тропам, шедшим в обход минных заграждений ВСУ. Ранее украинский политолог Василий Вакаров рассказал, что на Украине начался кризис, который поможет наступлению РФ в зоне СВО. По его словам, противоречия между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным длятся уже не первый месяц, что на руку России.