Ветеран СВО из ХМАО получил квартиру после жалобы Путину

02 февраля 2024 в 17:03 Размер текста - 17 +

Многодетная семья комиссованного добровольца СВО из Когалыма жила более 20 лет в колясочной Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Многодетная семья комиссованного добровольца СВО из Когалыма получила двухкомнатную квартиру после жалобы президенту России Владимиру Путину. Сын ветерана Матвей Мокриенко рассказал во время прямой прямой линии с главой государства, что его родители более 20 лет живут и воспитывают детей бывшей в колясочной на 10 квадратных метрах, сообщает ОНФ ХМАО в своем telegram-канале.



«На прямую линию президента поступило обращение от Матвея Мокриенко из Когалыма. Он рассказал, что 23 года его родители живут и воспитывают троих детей в бывшей колясочной площадью 10 квадратных метров. Мама много лет стоит на очереди по улучшении жилищных условий, а папа был добровольцем на СВО, но комиссован по состоянию здоровья», — говорится в сообщении.



Организация также обращалась в прокуратуру ХМАО и в фонд «Защитники Отечества», которые держали ситуацию на постоянном контроле. Спустя полтора месяца после обращения семья получила ключи от двухкомнатной квартиры. Жилье благоустроенно всей необходимой мебелью и техникой.

Многодетная семья комиссованного добровольца СВО из Когалыма получила двухкомнатную квартиру после жалобы президенту России Владимиру Путину. Сын ветерана Матвей Мокриенко рассказал во время прямой прямой линии с главой государства, что его родители более 20 лет живут и воспитывают детей бывшей в колясочной на 10 квадратных метрах, сообщает ОНФ ХМАО в своем telegram-канале. «На прямую линию президента поступило обращение от Матвея Мокриенко из Когалыма. Он рассказал, что 23 года его родители живут и воспитывают троих детей в бывшей колясочной площадью 10 квадратных метров. Мама много лет стоит на очереди по улучшении жилищных условий, а папа был добровольцем на СВО, но комиссован по состоянию здоровья», — говорится в сообщении. Организация также обращалась в прокуратуру ХМАО и в фонд «Защитники Отечества», которые держали ситуацию на постоянном контроле. Спустя полтора месяца после обращения семья получила ключи от двухкомнатной квартиры. Жилье благоустроенно всей необходимой мебелью и техникой.