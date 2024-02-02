Ветеран СВО из ХМАО получил квартиру после жалобы Путину

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Многодетная семья комиссованного добровольца СВО из Когалыма жила более 20 лет в колясочной Фото:

Многодетная семья комиссованного добровольца СВО из Когалыма получила двухкомнатную квартиру после жалобы президенту России Владимиру Путину. Сын ветерана Матвей Мокриенко рассказал во время прямой прямой линии с главой государства, что его родители более 20 лет живут и воспитывают детей бывшей в колясочной на 10 квадратных метрах, сообщает ОНФ ХМАО в своем telegram-канале.

«На прямую линию президента поступило обращение от Матвея Мокриенко из Когалыма. Он рассказал, что 23 года его родители живут и воспитывают троих детей в бывшей колясочной площадью 10 квадратных метров. Мама много лет стоит на очереди по улучшении жилищных условий, а папа был добровольцем на СВО, но комиссован по состоянию здоровья», — говорится в сообщении.

Организация также обращалась в прокуратуру ХМАО и в фонд «Защитники Отечества», которые держали ситуацию на постоянном контроле. Спустя полтора месяца после обращения семья получила ключи от двухкомнатной квартиры. Жилье благоустроенно всей необходимой мебелью и техникой.

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Многодетная семья комиссованного добровольца СВО из Когалыма получила двухкомнатную квартиру после жалобы президенту России Владимиру Путину. Сын ветерана Матвей Мокриенко рассказал во время прямой прямой линии с главой государства, что его родители более 20 лет живут и воспитывают детей бывшей в колясочной на 10 квадратных метрах, сообщает ОНФ ХМАО в своем telegram-канале. «На прямую линию президента поступило обращение от Матвея Мокриенко из Когалыма. Он рассказал, что 23 года его родители живут и воспитывают троих детей в бывшей колясочной площадью 10 квадратных метров. Мама много лет стоит на очереди по улучшении жилищных условий, а папа был добровольцем на СВО, но комиссован по состоянию здоровья», — говорится в сообщении. Организация также обращалась в прокуратуру ХМАО и в фонд «Защитники Отечества», которые держали ситуацию на постоянном контроле. Спустя полтора месяца после обращения семья получила ключи от двухкомнатной квартиры. Жилье благоустроенно всей необходимой мебелью и техникой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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