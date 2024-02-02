Лемминги из ЯНАО попали на обложку международных научных журналов

Ямальские лемминги попали на обложку научного журнала Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Лемминги из ЯНАО (относятся к отряду грызунов — прим. URA.RU) попали на обложку международного научного журнала «Global change biology». Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

«В одном из самых авторитетных в мире научных журналов — „Global change biology“, опубликовали статью наших ученых Арктического научно-исследовательского стационара. Она рассказывает о сообществе мелких грызунов, обитающих на Ямале», — сообщает пресс-служба окружного правительства в telegram-канале «Ямал. Официально».

Несколько поколений ученых следили за популяцией ямальских леммингов. Научная статья стала результатом более чем шестидесятилетней работы.

Животный мир полуострова богат и разнообразен, здесь водятся уникальные стерхи, горностаи, ласки, песцы, олени, медведи. В этом году вышло новое издание Красной книги Ямала, в которую попали 153 вида животных, растений и грибов.