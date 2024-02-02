Ямальский грызун стал «лицом» международного научного сообщества. Фото

Лемминги из ЯНАО попали на обложку международных научных журналов
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Москва, пресса, журнал, книга
Ямальские лемминги попали на обложку научного журнала Фото:

Лемминги из ЯНАО (относятся к отряду грызунов — прим. URA.RU) попали на обложку международного научного журнала «Global change biology». Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

«В одном из самых авторитетных в мире научных журналов — „Global change biology“, опубликовали статью наших ученых Арктического научно-исследовательского стационара. Она рассказывает о сообществе мелких грызунов, обитающих на Ямале», — сообщает пресс-служба окружного правительства в telegram-канале «Ямал. Официально».

Несколько поколений ученых следили за популяцией ямальских леммингов. Научная статья стала результатом более чем шестидесятилетней работы.

Животный мир полуострова богат и разнообразен, здесь водятся уникальные стерхи, горностаи, ласки, песцы, олени, медведи. В этом году вышло новое издание Красной книги Ямала, в которую попали 153 вида животных, растений и грибов.

Ямальский лемминг на обложке «Global change biology»
Ямальский лемминг на обложке «Global change biology»
Фото:

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Лемминги из ЯНАО (относятся к отряду грызунов — прим. URA.RU) попали на обложку международного научного журнала «Global change biology». Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «В одном из самых авторитетных в мире научных журналов — „Global change biology“, опубликовали статью наших ученых Арктического научно-исследовательского стационара. Она рассказывает о сообществе мелких грызунов, обитающих на Ямале», — сообщает пресс-служба окружного правительства в telegram-канале «Ямал. Официально». Несколько поколений ученых следили за популяцией ямальских леммингов. Научная статья стала результатом более чем шестидесятилетней работы. Животный мир полуострова богат и разнообразен, здесь водятся уникальные стерхи, горностаи, ласки, песцы, олени, медведи. В этом году вышло новое издание Красной книги Ямала, в которую попали 153 вида животных, растений и грибов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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