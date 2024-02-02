В Челябинске власти ввели карантин

В Советском районе Челябинска, а также городе Коркино введен карантин из-за бешенства у домашних кошек. Об этом говорится в распоряжении регионального правительства.
«Установить ограничительные мероприятия (карантин)… Советский район города Челябинска, улица Авторемонтная, дом 2, город Коркино, Коркинского муниципального района, улица Лесная, дом 13», — указано в постановлении, подписанном губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.
Как уточняется в документе, заболевшие животные — кошки. Проведенная 31 января экспертиза подтвердила у них бешенство. Временно запрещается перемещать больных животных. Ограничительные мероприятия устанавливаются до их отмены через 60 дней, говорится в распоряжении.
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