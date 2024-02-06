Мэр Сургута раскрыл, кто из звезд выступит на 430-летие города

Лидер рок-группы «Любэ» Николай Расторгуев выступит с концертом на 430-летии Сургута. Звездным гостем городского юбилея также может стать белорусский ансамбль «Сябры». Об этом глава Сургута Андрей Филатов сообщил в своем telegram-канале.
«Легендарный коллектив („Любэ“) представит сургутянам и гостям города свои лучшие песни о жизни, простых человеческих ценностях, любви к Родине. Ведем переговоры о выступлении с вокально-инструментальным ансамблем „Сябры“», — говорится в сообщении. Сургутяне отметят юбилей города 12 июня.
На 429-летии в городе выступил заслуженный артист России Александр Маршал. Концерт рок-звезды вызвал бурные овации у местных жителей.
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