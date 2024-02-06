Мэр Сургута раскрыл, кто из звезд выступит на 430-летие города

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев выступит на 430-летии Сургута
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День города. Курган, расторгуев николай, группа любэ
Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев выступит на 430-летии Сургута Фото:

Лидер рок-группы «Любэ» Николай Расторгуев выступит с концертом на 430-летии Сургута. Звездным гостем городского юбилея также может стать белорусский ансамбль «Сябры». Об этом глава Сургута Андрей Филатов сообщил в своем telegram-канале.

«Легендарный коллектив („Любэ“) представит сургутянам и гостям города свои лучшие песни о жизни, простых человеческих ценностях, любви к Родине. Ведем переговоры о выступлении с вокально-инструментальным ансамблем „Сябры“», — говорится в сообщении. Сургутяне отметят юбилей города 12 июня.

На 429-летии в городе выступил заслуженный артист России Александр Маршал. Концерт рок-звезды вызвал бурные овации у местных жителей.

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Лидер рок-группы «Любэ» Николай Расторгуев выступит с концертом на 430-летии Сургута. Звездным гостем городского юбилея также может стать белорусский ансамбль «Сябры». Об этом глава Сургута Андрей Филатов сообщил в своем telegram-канале. «Легендарный коллектив („Любэ“) представит сургутянам и гостям города свои лучшие песни о жизни, простых человеческих ценностях, любви к Родине. Ведем переговоры о выступлении с вокально-инструментальным ансамблем „Сябры“», — говорится в сообщении. Сургутяне отметят юбилей города 12 июня. На 429-летии в городе выступил заслуженный артист России Александр Маршал. Концерт рок-звезды вызвал бурные овации у местных жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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