На трассе Сургут — Нижневартовск в ХМАО днем 14 сентября столкнулись легковушка и мотоцикл. Как сообщили в Госавтоинспекции округа, водитель авто при развороте не уступил дорогу мототранспорту, после мотоциклист скончался от полученных травм.
«14 сентября 2025 года около 14:35 на автодороге Сургут — Нижневартовск, водитель NISSAN, по предварительной информации, при совершении маневра „разворот“ вне перекрестка, не предоставил преимущество в движении мотоциклу SUZUKI, движущемуся во встречном направлении и допустил с ним столкновение. В результате автоаварии мотоциклист скончался в автомобиле скорой медицинской помощи», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Трагедия произошла на 30-м километре трассы. Байкеру было 20 лет. На месте ДТП работают правоохранители.
