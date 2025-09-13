13 сентября 2025

Родители погибшего бойца из ХМАО проголосовали на дому

В Мегионе (ХМАО) родители погибшего участника специальной военной операции получили возможность проголосовать дома. Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова в беседе с URA.RU пояснила, что им тяжело выходить в общество, но не принять участие в выборах депутатов городской думы они не могли из-за активной гражданской позиции.

«В Мегионе предоставлена возможность проголосовать на дому родителям погибшего военнослужащего, которым морально сложно выходить в общество, но уровень гражданской ответственности высок и они не могли не принять участие в голосовании. Члены мониторинговой группы и УИК выразили свои соболезнования родителям погибшего участника СВО и поблагодарили их за высокую гражданскую ответственность», — поделилась омбудсмен.

Стребкова уточнила, что аппарат омбудсмена и мониторинговая группа вместе с представителями соцзащиты взяли данную семью на особый контроль в получении всех полагающихся мер поддержки и помощи. Голосование на дому, в том числе участников СВО с инвалидностью, продолжается.

В Единый день голосования выборы проходят в семи муниципалитетах Югры. Явка на 15.00 составила 26,04% избирателей. Подробнее о том, как жители выбирают мэров и депутатов — в онлайн-трансляции URA.RU.

