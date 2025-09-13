13 сентября 2025

Спикер думы Нижневартовска похвастался урожаем. Фото

Среди урожая политики и тыквы, и кабачки, и капуста
Среди урожая политики и тыквы, и кабачки, и капуста Фото:

Председатель думы Нижневартовска (ХМАО) Алексей Сатинов собрал летний урожай овощей. Своим достижением он поделился в соцсети.

Урожаем политик поделился в соцсети
«Вот такой урожай собрал в этом сезоне. Наша Югорская земля по-настоящему плодородная!» — поделился политик в своем telegram-канале.

Он призвал подписчиков делиться фотографиями своих достижений. Сам же Сатинов вырастил несколько больших тыкв, кабачки, цукини капусту и лук.

