Среди урожая политики и тыквы, и кабачки, и капуста
Председатель думы Нижневартовска (ХМАО) Алексей Сатинов собрал летний урожай овощей. Своим достижением он поделился в соцсети.
Урожаем политик поделился в соцсети
«Вот такой урожай собрал в этом сезоне. Наша Югорская земля по-настоящему плодородная!» — поделился политик в своем telegram-канале.
Он призвал подписчиков делиться фотографиями своих достижений. Сам же Сатинов вырастил несколько больших тыкв, кабачки, цукини капусту и лук.
