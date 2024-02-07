SuperJob: 48% челябинцев назвали работу ученых престижной

Половина жителей Челябинска посчитала работу ученых престижной. Как сообщили в пресс-службе SuperJob, треть горожан положительно оценила состояние российской науки.
«О престиже профессии ученого сообщили 48% челябинцев. Такие данные показал опрос, проведенный в преддверии Дня российской науки, который отмечается 8 февраля», — рассказали в SuperJob.
Челябинские ученые также оценили свою деятельность. Среди них 54% уверены в престижности своей профессии.
Интересно, что каждый двадцатый посчитал отечественную науку мировым лидером. Еще 30% отметили, что научная сфера в России стабильно развивается. Но есть и скептики: 19% уверены, что наука в стране находится в застое.
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