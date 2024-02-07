SuperJob: 48% челябинцев назвали работу ученых престижной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Якушев в УрФУ. Екатеринбург , лаборатория, наука, микроскоп, исследование, студент
Деятельность челябинских ученых горожане сочли престижной работой Фото:

Половина жителей Челябинска посчитала работу ученых престижной. Как сообщили в пресс-службе SuperJob, треть горожан положительно оценила состояние российской науки.

«О престиже профессии ученого сообщили 48% челябинцев. Такие данные показал опрос, проведенный в преддверии Дня российской науки, который отмечается 8 февраля», — рассказали в SuperJob.

Челябинские ученые также оценили свою деятельность. Среди них 54% уверены в престижности своей профессии.

Интересно, что каждый двадцатый посчитал отечественную науку мировым лидером. Еще 30% отметили, что научная сфера в России стабильно развивается. Но есть и скептики: 19% уверены, что наука в стране находится в застое.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Половина жителей Челябинска посчитала работу ученых престижной. Как сообщили в пресс-службе SuperJob, треть горожан положительно оценила состояние российской науки. «О престиже профессии ученого сообщили 48% челябинцев. Такие данные показал опрос, проведенный в преддверии Дня российской науки, который отмечается 8 февраля», — рассказали в SuperJob. Челябинские ученые также оценили свою деятельность. Среди них 54% уверены в престижности своей профессии. Интересно, что каждый двадцатый посчитал отечественную науку мировым лидером. Еще 30% отметили, что научная сфера в России стабильно развивается. Но есть и скептики: 19% уверены, что наука в стране находится в застое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...