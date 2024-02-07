SuperJob: 48% челябинцев назвали работу ученых престижной

07 февраля 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

Деятельность челябинских ученых горожане сочли престижной работой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Половина жителей Челябинска посчитала работу ученых престижной. Как сообщили в пресс-службе SuperJob, треть горожан положительно оценила состояние российской науки. «О престиже профессии ученого сообщили 48% челябинцев. Такие данные показал опрос, проведенный в преддверии Дня российской науки, который отмечается 8 февраля», — рассказали в SuperJob. Челябинские ученые также оценили свою деятельность. Среди них 54% уверены в престижности своей профессии. Интересно, что каждый двадцатый посчитал отечественную науку мировым лидером. Еще 30% отметили, что научная сфера в России стабильно развивается. Но есть и скептики: 19% уверены, что наука в стране находится в застое.

Половина жителей Челябинска посчитала работу ученых престижной. Как сообщили в пресс-службе SuperJob, треть горожан положительно оценила состояние российской науки. «О престиже профессии ученого сообщили 48% челябинцев. Такие данные показал опрос, проведенный в преддверии Дня российской науки, который отмечается 8 февраля», — рассказали в SuperJob. Челябинские ученые также оценили свою деятельность. Среди них 54% уверены в престижности своей профессии. Интересно, что каждый двадцатый посчитал отечественную науку мировым лидером. Еще 30% отметили, что научная сфера в России стабильно развивается. Но есть и скептики: 19% уверены, что наука в стране находится в застое.