Челябинцев приглашают бесплатно привить от бешенства домашних животных

Прививку от бешенства поставят питомцам абсолютно бесплатно
Прививку от бешенства поставят питомцам абсолютно бесплатно

В Челябинске владельцы домашних животных могут бесплатно поставить им прививки от бешенства. Неделя вакцинации приурочена к Всемирному дню борьбы с этим смертельным заболеванием, рассказал URA.RU завотделом противоэпизоотических мероприятий Челябинской ветстанции Виктор Новопашин.

«Вакцинация против бешенства будет проводиться с 6 по 12 октября по адресу: Челябинск, ул. Университетская набережная, д. 52, ОГБУ „Челябинская ветстанция“. Мероприятия приурочены к Всемирному дню борьбы с бешенством, который отмечается 28 сентября», — отметил Новопашин.

Записаться на вакцинацию можно на сайте челябинской ветлечебницы или по телефону 214-14-14. Привить питомцев можно и в других подразделениях ОГБУ «Челябинская ветстанция».

Накануне зараженное вирусом бешенства животное было обнаружено на территории одного из детских садов Еманжелинска. Там установили карантинную зону. Аналогичный карантин был установлен еще в ряде челябинских поселков. Всего с начала года подтверждено 46 случаев бешенства.

